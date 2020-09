Sanierung wird noch teurer

Ganderkesee Ein weiteres Mehr an Kosten bringen die Sanierung des Ganderkeseer Freibades und der Neubau eines Kursbeckens am Heideweg mit sich. Der Mehrbedarf in Höhe von 225 000 Euro ist Thema in der Sitzung des Betriebsausschusses „Bäderbetrieb Ganderkesee“, der an diesem Dienstag, 17.30 Uhr, öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses tagt.

Laut Mitteilung stiegen die Kosten vor allem beim Rohbau und bei den Außenanlagen. Eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 85 000 Euro steht zudem für eine Photovoltaikanlage auf dem Kursbeckengebäude an. Auch deshalb ist ein zweiter Nachtragshaushaltsplan erforderlich. Das Betreten des Rathauses ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet.