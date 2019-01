Ganderkesee Groß hängt es im Eingangsbereich, das Zertifikat zur „Premium Sauna“, mit dem das Saunahuus in Ganderkesee jüngst ausgezeichnet wurde. Eine Auszeichnung, die auch dank des Personals verliehen wurde, ist sich Geschäftsführer Henry Peukert sicher. Insgesamt 48 Köpfe zählt das Team um Peukert und alle sorgen dafür, „dass der Saunagang ein Erlebnis wird“.

Das Wort „Erlebnis“ fällt häufig, wenn Peukert über den Saunabetrieb spricht. Früher, da „waren Saunen meistens im Keller, ohne Tageslicht“, erinnert sich der erfahrene Geschäftsführer, der unter anderem schon in Berlin tätig war. Heute sei das anders: „Die Gäste erwarten, dass die Aufgüsse und das ganze Drumherum ein wohltuendes Erlebnis sind.“ Fünf Saunen, in denen täglich unterschiedliche Aufgüsse angeboten werden, gehören mit zu dem rund 900 Quadratmeter großen Saunahuus.

Stolz auf Personal

Zehn bis 14 Stunden pro Tag hat das Saunahuus geöffnet, „hinzu kommt die Zeit für Vor- und Nachbereitung“, erklärt Carola Brohmann, die Technische Betriebsleiterin der Anlage. Und das fast das ganze Jahr über, nur an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag bleibt das Saunahuus geschlossen. Damit die Gäste möglichst gerne die Anlagen nutzen, muss intern alles Hand in Hand gehen: Aufsichten, Kassenpersonal, Gastronomie, Verwaltung, die Saunameister und das weitere Personal seien „das Herz des Betriebes“, so Peukert. „Wenn es erforderlich ist, helfen unsere Mitarbeiter auch mal spontan in einem anderen Bereich aus“, ergänzt Carola Brohmann. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass alle so engagiert dabei sind.“

Bis zu 140 Gäste

Tatsächlich gehöre das Personal mit zu den Elementen, die von Gästen immer wieder gelobt werden. „Zudem wird geschätzt, dass es hier noch recht familiär zugeht“, erklärt Henry Peukert. Bis zu 140 Gäste können sich gleichzeitig im Saunahuus aufhalten. „Die meisten Besucher bleiben zwischen drei und sechs Stunden hier“, weiß der Geschäftsführer. Bei der Nutzung habe sich in den vergangen Jahren viel verändert: „Früher war Sauna etwas, was man alleine gemacht hat“, erinnert sich Henry Peukert zurück, „heute gehen viele mit Freunden und Bekannten zum Schwitzen.“ Befreundete Paare kämen ebenso häufig wie ganze Gruppen, die zusammen saunieren. Auch aus diesem Grund sei ein passendes gastronomisches Angebot in den zurückliegenden Jahren immer wichtiger geworden.

Trends in Gastronomie

Diesem Trend ist man auch im Saunahuus gefolgt: Eine der ersten Änderungen, die Henry Peukert nach seinem Dienstantritt am 1. Januar 2017 herbeigeführt hat: Die Aufhebung der strikten Trennung zwischen Freibad- und Saunagastronomie. Die Speisekarte haben Peukert und sein Team auch überarbeitet: Sie besteht nur noch aus einzelnen Blättern, so dass flexibel einzelne Angebotsbereiche umgestaltet und ausgetauscht werden können. „Wir verarbeiten hier täglich frisches Obst und Gemüse“, betont der Sauna-Chef. Zwar habe man auch so genanntes „Convenience Food“ im Sortiment, „aber nur Qualität, die ganz oben in der Systemgastronomie angesiedelt ist“.

Aktuell seien besondere, hauseigene Hamburger-Kreationen sehr beliebt. „Darauf haben wir uns ein bisschen spezialisiert“, so Henry Peukert, „ohne dass wir die Klassiker wie Salate oder auch die Currywurst aus den Augen verloren hätten.“ Sogar ein Frühstücksangebot gibt es im Saunahuus.

Zehntausende Gäste

Verschiedene Aufgüsse, passendes Ambiente und Essen: Das Gesamtkonzept des Saunahuus’ scheint anzukommen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 40 000 Besucher, ein neuer Rekord. Henry Peukert ist sich sicher, „das geht noch weiter nach oben“. Allein durch das geplante Kursbecken, welches abends auch den Saunagästen zur Verfügung stehen soll, werde das Angebot ab 2020 weiter aufgewertet. Schon jetzt würden die Gäste bis zu einer Stunde Fahrt auf sich nehmen, um das Saunahuus zu besuchen. „Wir sind schon ein kleines Aushängeschild für die Gemeinde“, gibt sich Henry Peukert bescheiden.

Mehr Wellness

Doch egal wie gut es läuft, das Saunahuus-Team sucht immer nach Verbesserungsmöglichkeiten. So soll in diesem Jahr der Wellness-Bereich um kosmetische Gesichtsbehandlungen erweitert werden – auch für Männer. „Der moderne Mann nutzt solche Angebote durchaus“, weiß Henry Peukert. Aktuell werden nur Massagen angeboten.

Drohender Mangel

Sorgen macht sich der Sauna- und Bäder-Chef derweil über den Fachkräftemangel. Zur Zeit werden im Eigenbetrieb zwei junge Männer zu Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet. Ein Beruf, auf den immer weniger junge Menschen Lust haben. „Das wird eine Herausforderung in den kommenden Jahren“, befürchtet Henry Peukert.