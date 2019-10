Ganderkesee /Schierbrok Die provisorische Befestigung von Straßen in der Gemeinde Ganderkesee sollte nicht davon abhängig gemacht werden, dass zuvor die Oberflächenentwässerung sichergestellt ist. Das fordert die FDP-Ratsfraktion in einem Antrag, um die Instandsetzung von Verkehrswegen zu beschleunigen und dabei Anlieger vor hohen Kosten zu bewahren.

Die Liberalen halten es „für vertretbar, dass Straßen befestigt werden, auch wenn Nachbesserungs- oder Erweiterungsmaßnahmen bei der Entwässerung vorgenommen werden müssen“, erklärt die FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Daniel. Als aktuelles Beispiel führt sie den Brookweg in Schierbrok an: Für diesen ist zwar jetzt ein provisorischer Ausbau mit einer doppelten Bitumenschicht vorgesehen – diese Vorgehensweise, die den Anwohnern des Brookweges hohe Beiträge für einen Erstausbau erspart, stand aber zunächst in Frage, weil der Verwaltung die Entwässerung am Brookweg kompliziert erschien. Ganz in der Nähe, am Forstweg in Schierbrok, war hingegen ein Jahr zuvor die provisorische Befestigung problemlos erfolgt, weil das Wasser dort ohne weitere Maßnahmen abfließen konnte.

Im Sinne einer Gleichbehandlung von Anliegern wünscht die FDP daher, die 2016 festgelegten Regeln und Kriterien für provisorische Straßen- und Wegebefestigungen zu überdenken: „Die Oberflächenentwässerung ist zweifelsfrei geregelt“ heißt es darin – diese Bedingung sollte aus Sicht der FDP entfallen. Ohnehin sei in der Vergangenheit schon mehrfach nachgebessert worden, um nach Aufbringen einer Asphaltfrässchicht die Entwässerung sicherzustellen.

Die 2016 beschlossenen Kriterien für provisorische Befestigungen betreffen rund 40 Straßen in der Gemeinde. Die FDP erwartet jetzt eine Übersicht, speziell mit Blick auf mögliche Maßnahmen zur Entwässerung und Kostenbeteiligungen der Anlieger.