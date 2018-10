Ganderkesee /Schönemoor Hat diese Ernte Dank verdient? „Ja“, sagt Cord Wübbenhorst. „Jede Ernte ist ein Grund zum Danken“, findet der Vorsitzende des Ortslandvolkverbandes Ganderkesee, „auch wenn es für die Landwirte ein teures Jahr wird.“ Für die Verbraucher weniger: „Die können sich bedanken, dass wir den Weltmarkt haben“, betont Wübbenhorst, „dadurch waren die Ernteausfälle in Deutschland für die Haushalte kaum spürbar.“

An Getreide- und Milchprodukten herrscht kein Mangel in den Regalen – und auch deren Preise sind einigermaßen stabil geblieben. Landwirte mit Tierhaltung hingegen müssen tief in die Tasche greifen: „Bei Misch- und Kraftfutter ist die Ware knapp und die Preise sind entsprechend hoch“, beschreibt Cord Wübbenhorst die Lage. „Wer das nicht kompensieren kann, hat ernsthafte Probleme.“

Die eigene Futtermittel-Produktion war bei den meisten Bauern durch Trockenheit und Hitze im Sommer stark beeinträchtigt: „Beim Gras gab es nach dem ersten Schnitt fast nichts mehr“, so der Landvolkvorsitzende, „da belaufen sich die Ausfälle auf bis zu 50 Prozent.“ Beim Getreide seien die Erträge im Durchschnitt um 30 Prozent hinter denen vergangener Jahre geblieben, beim Mais habe es sogar Einbußen bis zu 70 Prozent gegeben – je nach Lage. „Nördlich von Bookholzberg hatten wir zum Teil noch ganz gute Bestände“, sagt Wübbenhorst.

Von den gestiegenen Verkaufspreisen wegen knapper Ware hätten die meisten Landwirte kaum profitiert, fügt er hinzu: „Viele haben langfristige Vorverträge abgeschlossen.“ Und was von den zugesagten staatlichen Entschädigungen bei Ganderkeseer Landwirten ankomme, sei unklar: „Den Ausfall konkret nachzuweisen, ist für Futtermittel-Anbauer schwierig.“

Den Erntedank feiern will das Landvolk trotzdem: beim Ernteball am Sonnabend, 3. November, im Gasthof „Zur Linde“ in Grüppenbühren. Er beginnt um 19.30 Uhr mit einem Schnitzelbuffet – Karten dafür sind allerdings nahezu ausverkauft. Anschließend sorgt DJ Tobi für Tanzmusik und Stimmung.

Die Erntekrone für die Veranstaltung wurde bereits am vergangenen Sonnabend auf dem Hof Eilers in Schönemoor gebunden. Diesmal war das Schönemoorer Landvolk für die Aufgabe zuständig. Davon profitiert auch die St.-Katharinen-Kirche, denn dort wird die Krone aus Hafer-, Roggen- und Weizenähren zunächst aufgehängt. Am kommenden Sonntag, 7. Oktober, ab 10 Uhr feiert die ev.-luth. Kirchengemeinde Schönemoor in der mit weiteren Erntegaben geschmückten Kirche ihren Erntedankgottesdienst.