Ganderkesee Es zischt, brummt und qualmt im Repair-Café. Die Reparatur-Werkstatt wird seit Januar 2018 alle paar Wochen in den Räumen der Schule am Habbrügger Weg eingerichtet. Wie auch andernorts im Landkreis stellen ehrenamtliche Experten ihr Können und Wissen kostenlos zu Verfügung. Das Angebot ist ausdrücklich als Selbsthilfewerkstatt gedacht, in der nicht nur zugesehen, sondern mit angepackt wird. Dadurch sollen die Gäste lernen, ihre Geräte eigenständig zu reparieren.

Am Dienstagnachmittag steht Regina Pribyl am Empfang. Sie reicht den Besucherinnen und Besuchern einen Laufzettel, den sie ausfüllen und unterschreiben müssen. Anschließend weist sie die Gäste zu ihren Stationen. In der Werkstatt werden Reparaturen aller Art angeboten – von Elektronik über Fahrradreparatur bis zu Näharbeiten.

Nachwuchs Gesucht Über eine rege Beteiligung freuen sich die Organisatoren der Repair-Cafés im Landkreis Oldenburg. Sechs Selbsthilfewerkstätten dieser Art bestehen bereits kreisweit. Derzeit versuchen die Verantwortlichen, mehr junge Leute für das Projekt zu begeistern. Wegen der Ferien ist der nächste Termin in Ganderkesee erst wieder am Dienstag, 10. September, von 17 bis 19 Uhr.

Bei der Reparaturstation für Computer wartet eine Besucherin, die zum ersten Mal in der Selbsthilfewerkstatt zu Gast ist. Sie hat ihren Laptop mit einem „Komplettausfall“ in die Werkstatt gebracht. Das Gerät reagiert gar nicht mehr. Besonders die Bilder auf der Festplatte lägen ihr am Herzen. Jetzt wolle sie sehen, was noch zu retten ist.

An einer anderen Station ist Klebeexperte Matthias Brüggemann tätig. Der Maler und Lackierer ist Gründungsmitglied des Repair-Cafés. „Ich bin mit Freude dabei. Das hier ist eine richtige Wundertüte, besonders die Geschichten dahinter“, sagt Brüggemann, während er das Dekoschaf von Monika Precht zusammenklebt. „Die Enkelkinder sind auf dem Schaf geritten – ein Pflaster hat nicht geholfen“, sagt sie schmunzelnd. Jetzt hofft sie, dass ihr Dekostück im Repair-Café wieder abzudichten ist. Bisher lief Regen durch die offene Stelle in das Innere. Brüggemann hilft beim Kleben, damit sie nicht immer wieder das Wasser auskippen muss.

Eine Regel im Repair-Café sorgt für entspannte Atmosphäre: Es wird sich geduzt und alle sprechen ihr Gegenüber nur mit dem Vornamen an. Kaffee, Kuchen und Kekse gibt es auch, um die Wartezeiten angenehm zu überbrücken. Bei jedem Treffen tummeln sich 40 bis 50 Personen in den Werkräumen. „Die Erfolgsquote bei den Reparaturen liegt bei ungefähr 50 Prozent“, sagt Rebecca Remke, beim Landkreis Oldenburg für die Repair-Cafés zuständig.

Selbsthilfewerkstätten haben einen mehrfachen Nutzen. Das selbstständige Reparieren ist kostengünstig, umweltschonend und die Besucher lernen dazu. Darüber hinaus können sich die Gäste in Gesprächen kennenlernen und neue Kontakte knüpfen. Immer am zweiten Dienstag im Monat sind die Türen der Schule am Habbrügger Weg für zwei Stunden geöffnet. Die Reparaturen sind kostenfrei, nur um eine kleine Spende wird von den Organisatoren gebeten.