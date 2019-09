Ganderkesee Der Umbau und die technische Modernisierung des Freibades am Heideweg kommt die Gemeinde Ganderkesee teuer zu stehen. Das war Politik und Verwaltung von vornherein bewusst, trotzdem wurde das zweitgrößte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde im vergangenen Jahr einstimmig auf den Weg gebracht. Anfangs wurden die Baukosten auf 8,5 Millionen Euro geschätzt.

Mittlerweile geht man im Rathaus indes davon aus, dass die 10-Millionen-Euro-Marke überschritten wird. Vor allem die florierende Baukonjunktur kommt der Gemeinde als Bauherr in die Quere: Firmen haben es gar nicht nötig, sich um Aufträge zu bewerben, und wenn sie sich doch an Ausschreibungen beteiligen, legen sie die Preislatte hoch.

Darüber wird zu reden sein an diesem Donnerstag, 26. September, im Gemeinderat. In der Herbstsitzung, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt, steht der 1. Nachtragshaushaltsplan der Bädergesellschaft auf der Tagesordnung. In der Beschlussvorlage geht die Verwaltung davon aus, dass die vorhandenen Mittel für die Sanierung des Freibades und den Bau des Kursbeckens nicht ausreichen werden. Konkret geht es um Aufträge für Fliesenarbeiten, den neuen Sprungturm und die Pergola-Überdachung der Terrasse – auch hier liegen die Angebote offenbar deutlich über der Kalkulation.

Bäder-GmbH und Verwaltung wünschen sich daher eine pauschale Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung, die im Haushalt 2020 für den Bereich Becken und Technik eingeplant ist: Die Summe soll von 400 000 auf 750 000 Euro angehoben werden. Und falls das Geld an anderer Stelle gebraucht werde, solle es überplanmäßig im Haushalt des Eigenbetriebs Bäder verschoben werden können. Dagegen hatte im Wirtschafts- und Finanzausschuss zumindest die FDP heftig protestiert.

Wenig kostentreibend, dafür ökologisch sinnvoll und sicherer für Kinder ist eine Änderung beim Freibad-Umbau, über die der Rat ebenfalls abstimmen muss: Der Boden des Wasserspielplatzes soll nicht mit Basaltsteinen gepflastert werden, sondern einen neuartigen Kunststoffbelag erhalten. Dieser sei rutschhemmend und bei Stürzen nicht so hart, außerdem könne er ohne Fugen verlegt werden und die Versiegelung verhindere den Eintrag von Mikroplastik, führt die Verwaltung die Vorteile auf. Außerdem könne der Kunststoffboden schneller verlegt werden und Mehrkosten gebe es voraussichtlich nicht.

Außerdem geht es in der Ratssitzung um den 2. Nachtragshaushalt sowie Bebauungspläne in Bookholzberg und Hoykenkamp. Die Änderung des Ganztagsschulkonzeptes in Bookholzberg ist ebenfalls ein Thema. Auch personell ändert sich etwas: Für den SPD-Ratsherrn Dieter Strodthoff, der sein Mandat abgibt, rückt Ulf Moritz nach.