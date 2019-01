Ganderkesee Heiraten ist wieder im Trend, das lassen zumindest die aktuellen Zahlen aus dem Ganderkeseer Standesamt vermuten: Im gerade abgelaufenen Jahr 2018 wurden hier 174 Eheschließungen beurkundet – das ist der höchste Wert seit zehn Jahren und zugleich die Verfestigung eines Trends. Denn nachdem die Zahl der Trauungen von 2010 (142) auf 2012 (163) zunächst noch einmal gestiegen und danach drastisch zurückgegangen war (bis auf 122 im Jahr 2015), verzeichnet die Gemeinde seit drei Jahren wieder kontinuierlich mehr Hochzeiten.

Beliebt bei Auswärtigen

Gegenüber dem Vorjahr (151) ließen sich 2018 noch einmal 23 Paare mehr von Ganderkeseer Standesbeamten trauen. Bei 122 der 174 Trauungen hatten beide Ehepartner ihren Wohnsitz in der Gemeinde – die „Einheimischen-Quote“ sank auf 70 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der auswärtigen Paare, die sich Ganderkesee als Heiratsort aussuchten, auf 40. Erstmals seit 2012 gab es damit wieder mehr „Hochzeits-Einpendler“ als Ganderkeseer Paare, die außerhalb ihrer Heimatgemeinde heirateten (39). Bei 161 Brautpaaren hatten beide Partner die deutsche Staatsangehörigkeit.

Wenn von Hochzeiten in Ganderkesee die Rede ist, sollte es aber besser Falkenburg oder Habbrügge heißen. Denn in der Mühle „Lütje Anja“ (73 Trauungen) und im Amtshaus (40) wurden zusammen mehr Ehen geschlossen als im Ganderkeseer Rathaus. 29 Brautpaare sagten zueinander an einem Sonnabend „Ja“.

Wie der Standesamt-Statistik für 2018 weiter zu entnehmen ist, war es in 62 Prozent der neu geschlossenen Ehen für beide Partner das erste Mal. Und was die Namenswahl betrifft, entschieden sich 143 der 174 Paare (rund 82 Prozent) für den Familiennamen des Mannes – mehr waren es zuletzt 2012 mit 91 Prozent. Gleichgeschlechtliche Ehen seien 2018 nicht geschlossen, aber zwei Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt worden, teilt die Gemeinde schließlich noch mit.

Auch mehr Scheidungen

Aber nicht nur mehr Ehen wurden geschlossen – es wurden auch mehr beendet: 53 Paare ließen sich 2018 in Ganderkesee scheiden – im Jahr zuvor waren es 49 gewesen. Allerdings ist hier kein Trend erkennbar: Es habe in der jüngeren Vergangenheit auch schon deutlich mehr beurkundete Trennungen gegeben, so Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Die höchste Zahl an Scheidungen seit der Jahrtausendwende gab es 2003 (87), auch 2013 (77) war ein auffälliges Trennungsjahr. Wie lange die Beteiligten zuvor durchschnittlich miteinander liiert waren, wurde indes nicht ermittelt.