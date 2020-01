Ganderkesee 5000 Quadratmeter Fahrbahnbelag und weitere 2600 Quadratmeter Pflasterung verlegen die Straßenbauer bald in Ganderkesees „Malerviertel“. Die Bauarbeiten laufen in diesem Frühjahr an. Nachdem Versorgungsunternehmen in dem Quartier um die Straße Am Schießstand, Dürerstraße, Rembrandt- und Rubensstraße bereits Wasser-, Gas- und Telefon- beziehungsweise Internetleitungen erneuert haben, steht ab März auch die Sanierung der Straßen an. Erhebliche Ausbesserungen sind auch am Kanalsystem nötig. „Die Ausschreibungen sind abgeschlossen, das Ergebnis liegt im kalkulierten Rahmen“, berichtete Gemeindesprecher Hauke Gruhn am Mittwoch.

Baukosten: 1,7 Millionen

1,7 Millionen Euro hat die Verwaltung für die Erneuerung der insgesamt 840 Meter Fahrbahnen sowie der Nebenanlagen vorgesehen. Die Gesamtkosten der Arbeiten waren schon voll im Haushalt 2019 verbucht worden, um alle nötigen Arbeiten rechtzeitig ausschreiben zu können.

Baustart ist im März zuerst entlang der Dürerstraße und Am Schießstand. Mit der Vollendung dieses ersten Bauabschnitts rechnet das Rathaus noch in diesem Jahr. Der zweite Bauabschnitt mit dem Ausbau von Rembrandt- und Rubensstraße startet dann im kommenden Jahr und soll Ende 2021 fertig sein. Die umfangreiche Straßensanierung im „Malerviertel“ war bereits im Herbst 2018 beschlossen worden. Wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung müssen die Anlieger dafür nicht aufkommen.

Unter anderem auch wegen des Wegfalls der Straßenausbaubeitragssatzung wurde der Grundsteuerhebesatz in der Gemeinde zum 1. Januar 2019 stark angehoben.

Wohnen wird teurer werden



Neue Tempo-30-Zone

Die Dürerstraße, die Straße Am Schießstand und der nördliche Abschnitt des Nordweges werden als Tempo-30-Zone gestaltet und erhalten eine Asphaltschicht. Die Rembrandt- und die Rubensstraße werden dagegen gepflastert und als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen.

„Über die Sperrungen und Verkehrsführungen der einzelnen Abschnitte werden die Anwohner zeitnah informiert“, sagte Gruhn. Auch die Frage des Schulbusverkehrs wird dann zu klären sein.