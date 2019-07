Ganderkesee Die Straßen im Ganderkeseer „Malerviertel“ bekommen einen frischen Anstrich: Wo jetzt noch zahllose Rollsplitt-Flicken und Löcher die Fahrbahnen von Dürer-, Rembrandt- und Rubensstraße sowie Am Schießstand und Nordweg überziehen, entstehen neue Asphaltdecken und Pflasterstraßen. Für die Anlieger bedeutet dies aber auch, dass sie sich rund zwei Jahre lang mit Baulärm, Staub und Schmutz sowie Einschränkungen bei der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke arrangieren müssen. Kompliziert werden dürfte auch die Regelung des Busverkehrs zur Grundschule Dürerstraße.

Immerhin ist die Sanierung für die Anwohner nicht mehr mit enormen Kosten verbunden, denn die zunächst drohenden Anliegerbeiträge entfallen jetzt nach der Abschaffung der entsprechenden Satzung – dieser Beschluss von Ende 2017 trug entscheidend dazu bei, dass der eigentlich längst erforderliche Straßenausbau jetzt endlich in die Tat umgesetzt werden kann.

„Die Ausschreibung wird in Kürze veröffentlicht“, teilte die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage mit. Der Baubeginn werde noch für dieses Jahr angestrebt. Arbeiten an den Versorgungsleitungen haben bereits begonnen. Die EWE saniert das Strom-, Gas- und Telefonnetz in dem Viertel, der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband muss Schäden im Bereich der Schmutzwasserkanalisation beheben und auf den Zweckverband Kommunalservice Nordwest kommen teils erhebliche Reparaturen der Regenwasser-Rohre zu. Diese Vorarbeiten erleichtern später die Abstimmung beim eigentlichen Straßenbau.

Die Dürerstraße, die Straße Am Schießstand und der nördliche Abschnitt des Nordweges werden jeweils als Tempo-30-Zone gestaltet und und erhalten eine Asphaltschicht, die Rembrandt- und die Rubensstraße hingegen werden gepflastert und als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Auf insgesamt 840 Metern Länge werden die Straßen saniert.

Bis zum Abschluss des kompletten Projektes dürften gut zwei Jahre vergehen, wobei einzelne Abschnitte womöglich schon vorher freigegeben werden könnten. Die Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro wurden jedoch komplett im Haushalt 2019 verbucht, um bereits jetzt alle Arbeiten ausschreiben zu können. Das hätte eigentlich noch vor den Sommerferien passieren sollen.