Stunde Der Gartenvögel: Nabu Ganderkesee ruft zum Zählen auf

Ganderkesee Bis auf Gemeindeebene hinunter wurden die Daten nicht erfasst – aber auf Kreisebene gibt es einen klaren Sieger: Die Amsel war im Frühjahr 2019 der am häufigsten gesichtete Gartenvogel im Landkreis Oldenburg. 680 Exemplare haben 247 Gartenbesitzer und andere Naturinteressierte während der „Stunde der Gartenvögel“ in 189 Gärten gezählt. Insgesamt wurden hier 6082 Vögel an den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) gemeldet.

Jetzt geht die Aktion in die nächste Runde: Die Nabu-Ortsgruppe Ganderkesee ruft für den Zeitraum von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Mai, wieder zum Zählen auf. Möglichst viele Laienwissenschaftler zu begeistern, erscheint angesichts der Corona-Krise wichtiger denn je: Wegen der Kontaktbeschränkungen konnten diesmal erstmals vorab keine Informationsveranstaltungen in den Grundschulen der Gemeinde stattfinden und auch die Veranstaltungen, bei denen der Nabu sonst für die Aktion geworben hat – das Ganderkeseer Frühlingserwachen etwa – fanden nicht statt.

Die Ganderkeseer Naturschützer verweisen deshalb auf die Internetseite der Aktion, auf der alle wichtigen Informationen zur Vorgehensweise, Vorjahresergebnisse sowie eine Vogelbestimmungsapp zu finden seien.

Mit Spannung erwartet werden insbesondere die Zählergebnisse für die Blaumeise, die derzeit durch eine bakterielle Infektion dezimiert wird. Nabu-Vorsitzender Hans Fingerhut hat auch für das Ganderkeseer Gemeindegebiet zahlreiche Meldungen erkrankter oder toter Meisen erhalten.

Ihre Beobachtungen können Teilnehmer bis zum 18. Mai per Post, Telefon oder online an den Nabu übermitteln.

Mehr Informationen unter www.stundedergartenvoegel.de