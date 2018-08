Ganderkesee Sie haben einen Stall voller Rennpferde, aber reich werden Hans-Werner Schumacher (74) und Jürgen Dietrich-Glahé (68) mit ihrer Zucht nicht. Es sind die „Rennpferde des kleinen Mannes“, mit denen die beiden Männer an Wettbewerben teilnehmen: Brieftauben.

Auch wenn ihre Tiere in Preisflügen und nicht in Flachrennen an den Start gehen – das Training der Tauben sieht gar nicht so sehr viel anders aus als das der Vierbeiner. Zweimal täglich lassen Schumacher und Dietrich-Glahé, die an der Wolfsheide in Ganderkesee eine Schlaggemeinschaft betreiben, ihre Brieftauben fliegen. „Das ist wichtig für den Muskelaufbau“, erklärt Dietrich-Glahé, stellvertretender Vorsitzender der Brieftauben-Reisevereinigung Delmenhorst.

Ebenfalls wichtig – wie bei Rennpferden – ist die Aufstellung des richtigen Futterplans. Wie gut es einem Züchter gelingt, das Optimum für seine Tiere aus einer Fülle von Angeboten herauszufinden, habe enormen Einfluss auf die Leistung, versichern die beiden Männer. Wie im Sportpferdesektor ist der Markt für Ergänzungsfutter riesig. Sogar leistungssteigernde Mittel gibt es. Dietrich-Glahé, der genau wie Schumacher schon als Junge mit der Taubenzucht begonnen hat, sieht die Entwicklung kritisch. „Früher waren die Tauben korpulenter. Heute dominiert der sportliche, schnelle Typ der Brieftaube“, erklärt er. Den schlanken Tieren würden auf langen Flügen schon mal die Reserven ausgehen. Auch für Infektionen seien die modernen Tauben anfälliger.

Tauben sind Individuen

Knapp 100 Tauben, jeweils etwa ein Drittel Jung-, Zucht- und Brieftauben, leben im Schlag auf Schumachers Grundstück. Die beiden Züchter kennen jede einzelne und auch ihre Eigenarten. „Jede Taube ist anders“, sagt Dietrich-Glahé. „Manche sind anstrengend und sorgen für Unruhe, andere sind einfach nur lieb und ruhig.“ Beide Männer lieben es, vor dem kleinen Holzhaus gegenüber des Schlags zu sitzen und die Tauben im Schwarm fliegen oder vor ihren Füßen im Gras nach Futter suchen zu sehen. Es braucht einen Pfiff – dann sind alle wieder im Schlag.

Dass sie dorthin auch bei den Preisflügen aus bis zu 1000 Kilometer Entfernung immer wieder zurückfinden, fasziniert die Züchter. „Das macht eine gute Taube vor allem aus“, erklärt Dietrich-Glahé, „dass sie schnell ihren Weg nach Hause findet“. Wie das „Navi“ der Tiere genau funktioniert, dazu gebe es diverse Theorien, so Dietrich-Glahé. Aus seiner Sicht die wahrscheinlichste: dass sich die Tauben am Magnetfeld der Erde und am Sonnenstand orientieren. „Wir stellen immer wieder fest, dass die Tauben Schwierigkeiten haben, wenn die Wolkendecke so dicht ist, dass die Sonne nicht zu sehen ist.“

Für Dietrich-Glahé machen der besondere Orientierungssinn und die Intelligenz der Vögel die Faszination der Brieftaubenzucht aus. „Ihr Organismus ist wie ein Kunstwerk aufgebaut“, sagt er. Und Schumacher pflichtet ihm bei: „Die verstehen jedes Wort!“

Schmerzhaft sind für die Taubenzüchter Verluste durch Greifvögel. Dietrich-Glahé hat seinen eigenen Schlag in Hohenböken aus diesem Grund aufgelöst. Dort sei es einfach zu häufig vorgekommen, dass nicht alle Tauben zurückkehrten.

Unterstützung gewiss

Dass ihr Hobby ein großes Nachwuchsproblem hat, bedauern die beiden Züchter sehr. „In den Sechzigern gab es bundesweit noch 90 000 Züchter“, sagt Dietrich-Glahé, „heute sind es noch etwa 20 000.“ Auch unter den rund 50 Mitgliedern der Reisetauben-Vereinigung Delmenhorst ist der Nachwuchs rar. Dabei würden die Mitglieder liebend gern Neu-Züchter beim Einstieg unterstützen.

Der stellvertretende Vorsitzende wünscht sich, mehr junge Menschen würden sich für die Natur und vielleicht auch für die Taubenzucht begeistern. Seine Idee von der Taubenzucht als Schul-AG habe sich vor Jahren leider zerschlagen, erzählt er. Doch nach wie vor hat er die Idee eines Schul-Schlags im Hinterkopf. Für ihn ist die Taubenzucht das ideale Hobby zum „Runterkommen“: „Tauben entspannen einfach!“

