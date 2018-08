Ganderkesee Für die Menschen ist die Hauptreisezeit vorbei – für junge Zuchttauben indes hat sie gerade erst begonnen. Jungtauben im Alter von drei Monaten und älter müssen im August und September bei den ersten Preisflügen ihren außergewöhnlichen Orientierungssinn beweisen. Nicht in allen Fällen gelingt das auf Anhieb perfekt. Immer wieder sind in Sozialen Netzwerken im Internet Hilferufe von Gartenbesitzern zu lesen, die entkräftete Brieftauben gefunden haben und nicht wissen, was zu tun ist.

„Oft reicht schon etwas Wasser, damit die Taube wieder zu Kräften kommt“, sagt Jürgen Dietrich-Glahé, stellvertretender Vorsitzender der Brieftauben-Reisevereinigung Delmenhorst und Umgebung. Wenn das Tier sehr ausgezehrt sei, könne es mit Haferflocken, Reis, Hülsenfrüchten oder Vogelfutter gefüttert werden. Meist ziehe die Taube nach einer Stärkung weiter zu ihrem Heimatschlag.

Experten finden Wer in der Gemeinde Ganderkesee und der Umgebung eine entkräftete Brieftaube findet und den Besitzer nicht anhand der Beringung selbst ausfindig machen kann, erhält bei der Brieftauben-Reisevereinigung Delmenhorst Unterstützung. Jürgen Dietrich-Glahé ist unter Telefon 04223/ 2571 zu erreichen. Hilfe holen können sich Finder auch beim Bundesverband: Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter in Essen verfügt über einen so genannten Zugeflogenendienst. Dort kann unter Telefon 0201/8 72 24 25 die zuständige Kontaktperson erfragt werden. Weitere Informationen auch unter www.brieftaube.de/verband/verirrte-tauben.html

Dass sich Brieftauben verirren, kommt laut Glahé in dieser Jahreszeit gehäuft vor – auch er hat in den vergangenen Wochen mehrfach Tauben abgeholt, die sich verflogen hatten. Während Alttauben, die ihre Flüge zwischen April und Juli absolvieren, gelernt haben, sich ihre Kräfte gut einzuteilen, kommt es in der Zeit der Jungtauben-Preisflüge häufiger vor, dass sich Vögel verfliegen oder ihnen unterwegs die Energie ausgeht. Die Hitze der vergangenen Wochen hat den Tieren zusätzlich Schwierigkeiten bereitet.

„Wenn eine Jungtaube mit Rückenwind im Pulk unterwegs ist, ist die Gefahr groß, dass sie sich übernimmt und von ihrer eigentlichen Route abkommt“, erklärt Dietrich-Glahé. „Die Tauben fliegen einfach mit, weil sie gerne fliegen!“ Zwar dürften an Preisflügen nur Tauben mit Gesundheitsattest teilnehmen, doch es passiere immer wieder, dass Tiere völlig „abgeflogen“ vorgefunden würden. „Die bestehen dann nur noch aus Haut und Knochen“, sagt der Hohenbökener, „und sie sind federleicht.“

Spätestens dann, wenn das Füttern und Tränken einer verirrten Taube keinen spürbaren Effekt hat, so empfiehlt Dietrich-Glahé, sollte der Finder versuchen, den Halter ausfindig zu machen. Das ist, sofern sich die Taube greifen lässt, ganz einfach: „Jede Brieftaube trägt einen Ring mit der Telefonnummer ihres Züchters“, so der Taubenexperte. „Das ist bundesweit verpflichtend.“

Für den Fall, dass die Nummer fehlt oder nicht lesbar ist, kann die Taube auch anhand des Vereinsrings identifiziert werden. Dieser beinhaltet eine Länderkennung, eine Vereinsnummer, das Geburtsjahr der Taube sowie eine Endziffer. Bis der Besitzer ausfindig gemacht ist, sollten entkräftete Tauben vor Angreifern geschützt werden – etwa durch einen umgedrehten Wäschekorb oder einen großen Karton mit Luftlöchern.

Taubenzüchter halten neben dem richtigen Futter auch Vitamin- und Elektrolytlösungen vor, die sie den Tieren per Spritze einflößen. Mit der richtigen Behandlung und Pflege gelingt es laut Dietrich-Glahé in den allermeisten Fällen, entkräftete Tauben wieder fit zu machen.