Ganderkesee Sommerzeit ist Urlaubszeit – und wer dafür mit dem Auto durch die deutschen Lande reist, sieht vor nahezu jeder Ausfahrt große braune Schilder mit weißer Schrift, die auf Sehenswürdigkeiten, Freizeitparks oder touristische Besonderheiten hinweisen. Ganderkesee hat sogar zwei Autobahn-Anschlussstellen – aber keine „touristische Unterrichtungs­tafel“, wie diese Schilder im Amtsdeutsch heißen.

Ganderkesees Nachbargemeinden sehen da besser aus: Hude wirbt an der A 28 in beiden Fahrtrichtungen für seine Klosterruine und wer sich Delmenhorst von Bremen aus nähert, wird auf die historische Industriekultur der Delmestadt aufmerksam gemacht. Auch in Ganderkesee hat es entsprechende Bemühungen gegeben: 2016 beantragte die Gemeinde bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Aufstellung einer Informationstafel für den Hasbruch und vor zwei Jahren unternahm der Ganderkeseer Kreiskantor Thorsten Ahlrichs einen Anlauf, um rechtzeitig zum Arp-Schnitger-Jubiläumsjahr 2019 an der Autobahn einen Hinweis auf das Meisterwerk des Orgelbauers in der St. Cyprian- und Corneliuskirche genehmigt zu bekommen. Beide Anträge wurden abschlägig beschieden.

„Das hat uns natürlich nicht erfreut“, sagt Christa Linnemann, die als Wirtschaftsförderin im Rathaus auch für den Tourismus zuständig ist. „Aber die Landesbehörde hat keine Zugeständnisse gemacht.“ Gescheitert ist der Ganderkeseer Antrag für das Hasbruch-Schild an den vergleichsweise kurzen Abständen zwischen den Autobahn-Anschlussstellen.

Denn die Richtlinien für die touristische Beschilderung schreiben vor, dass ein deutlicher Abstand zwischen den Tourismustafeln und der wegweisenden Beschilderung – also den Hinweistafeln vor Abfahrten, Rastanlagen und Parkplätzen – eingehalten wird. Das war im Autobahn-Abschnitt zwischen Hude und Ganderkesee-West, der für einen Hinweis auf den Hasbruch in Frage gekommen wäre, nicht der Fall. Und zwischen Hatten und Hude verweisen schon zwei braune Schilder auf den Tier- und Freizeitpark Ostrittrum sowie den Naturpark Wildeshauser Geest – mehr sind nicht erlaubt zwischen zwei Anschlussstellen. Andere relevante Anforderungen – etwa ein gewisses Besucheraufkommen, räumliche Nähe zur Autobahn-Abfahrt, ganzjährige Zugänglichkeit oder ausreichend Parkplätze vor Ort – wären im Fall Hasbruch zu erfüllen gewesen.

Der Versuch, an der A 28 für die Arp-Schnitger-Orgel zu werben, scheiterte hingegen an der Einschätzung der zuständigen Behörden, das touristische Interesse sei nicht groß genug, wie Thorsten Ahlrichs sich erinnert. Der Kreiskantor hat wenig Verständnis für diese Sichtweise: „Statt nur auf Masse sollte man auch mal auf Klasse achten“, findet er. Seinem Eindruck, das Land Niedersachsen handhabe die Genehmigungspraxis „extrem restriktiv“, weist Ansgar Behrens, der bei der Landesbehörde den Fachbereich Planung verantwortet, allerdings zurück: Die Richtlinie werde bundesweit einheitlich angewandt, versichert er.

„Bedauerlich“ findet Marion Daniel, FDP-Fraktionschefin im Rat, die bisherige Entwicklung. Die Liberalen hatten 2015 die Hinweistafel für den Hasbruch beantragt. „Vielleicht ergibt sich noch eine neue Situation“, hofft sie und kündigt an: „Wir werden es sicher einmal wieder mit einem Antrag versuchen.“