Ganderkesee Die Straße Neddenhüsen in Ganderkesee wird ab kommenden Montag, 13. Januar, an gleich zwei Stellen voll gesperrt. Zwischen der Einmündung Dobbenweg und dem Haus Nummer 35 sowie zwischen dem Riedenweg und dem Haus Nummer 5 müssten jeweils Arbeiten am Kanal vorgenommen werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Anlieger des Riedenweges wie auch des Dobbenweges erreichen nach den Angaben aus dem Rathaus aber weiterhin ihre Grundstücke – allerdings können beide Straßen je nach Bauabschnitt nur einseitig angefahren und verlassen werden. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung über die Route Mühlenstraße / Ring / Lange Straße ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den gesperrten Bereich unter leichten Beeinträchtigungen in beide Fahrtrichtungen passieren, erklärt die Gemeindeverwaltung und bittet um Verständnis. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum Monatsende andauern.