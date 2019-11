Ganderkesee Monika Münstermann platzte am Mittwochabend im Ganderkeseer Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz der Kragen: „Jede Partei springt momentan auf den Klimaschutzzug auf. Wir müssen aber endlich was zusammen machen“, klagte die SPD-Ratsfrau über die Fülle von Einzelanträgen der Fraktionen – und die infolge immer kleinteiliger werdende Diskussion darüber, wie Gemeinde, Rat und Bürger etwas zum Top-Thema Klimaschutz beitragen können.

Da war schon fast eine Stunde lang quer durch alle Fraktionen – und teils unter Vermischung der Tagesordnungspunkte – über den Sinn einzelner Klimaschutzforderungen und nicht zuletzt auch über die Bemessung des Erfolgs der Anstrengungen diskutiert worden.

Münstermann brachte es auf den Punkt: „Wir hätten uns mal vorher zusammensetzen sollen“. Ihr Vorschlag: ein Workshop im Rathaus, bei dem Fraktionen, Bürger und Verwaltung Ziele zum Klimaschutz definieren.

Klimademo „Prima Klima“, das Ganderkeseer Aktionsbündnis, ruft für den 29. November, 10 Uhr, zur Demo auf dem Rathausvorplatz auf. Dort werden die am Dienstag im Rahmen des Klimavortrages am Gymnasium eingereichten Ideen für eine klima- und umweltfreundlichen Weiterentwicklung an die Verwaltung übergeben.

Bürgermeisterin Alice Gerken war es am Ende, die die Kontrahenten erdete: „Es herrscht großer Konsens bei allen Fraktionen, etwas für den Klimaschutz zu tun“, stellte sie fest und räumte auch ein, dass eine Bilanzierung des Energie- und CO2-Verbrauchs, so wie im vergangenen Ausschuss für die Gemeinde Ganderkesee vorgestellt, wenig hilfreich für eine objektive Messung des Erfolgs und der Richtung sei.

Der Grund: Die Anfang des Monats vorgestellte Bilanz auf Basis der Erhebungen eines Fachbüros bot zu wenig Aussagekraft, wegen der zu dünnen Datenlage und nicht erfasster wichtiger Verbrauchssektoren, darunter die Landwirtschaft. Auch die von den Grünen beantragte finanzielle Erfolgsmessung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sei nicht ohne weiteres abzurechnen, erläuterte der Fachbereichsleiter für Gemeindeentwicklung Peter Meyer. Eine grobe Erhebung der finanziellen Anstrengungen seit 2012 stellte er dann aber vor: knapp 5 Millionen Euro in den Bereichen Umwelt- und Artenschutz, Sanierung gemeindeeigener Liegenschaften, Mobilität und Straßenbeleuchtung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Maßnahmen in Haushalten.

„Was für 5 Millionen Euro erreicht wurde, ist zu gering“, befand Dr. Volker Schulz-Berendt (Grüne) und spielte dabei auf die Kernaussage der Energie- und CO2-Bilanz für die Gemeinde an, laut der sich von 2010 zu 2017 lediglich eine Reduzierung der jährlichen CO2-Emissionen pro Einwohner von 8,7 Tonnen auf 8,1 Tonnen ergeben hat.

Bei allen Überlegungen zum Klima-, Umwelt- und Artenschutz sei es wichtig, auf die Gestaltungsspielräume der Gemeinde zu achten, bremste Meyer allzu ausufernde Forderungen, darunter der Wunsch eines flächendeckenden Personennahverkehrs.

„Der Öffentliche Personennahverkehr ist hier vor allem die Nordwestbahn, und da haben wir nur beschränkten Einfluss“, klärte Meyer auf. Dennoch forderte Susanne Steffgen (Die Linke) einen öffentlichen Buslinienverkehr in der Gemeinde. Steffgen: „Der Bürgerbus fährt am Wochenende nicht“.

Die von den Grünen vorgeschlagene Einstellung von 1 Million Euro in den Haushalt 2020, um generell Geld für Klimaschutzmaßnahmen bereit zu halten, blitzte bei der Mehrheit der Ausschussmitglieder ab – die Abstimmung darüber fällt erst im Wirtschafts- und Finanzausschuss.

Bürgermeisterin Gerken fand in der ausufernden Diskussion, was in Sachen Klimaschutz zu tun oder zu lassen ist, einen Kompromiss: Hin zu konkreten Maßnahmen, die überhaupt innerhalb der Gemeinde umsetzbar sind. Um solche Ziele zu definieren, sollen auch die Ergebnisse der „Ideenwerkstatt“, die sich am Dienstagabend an den Klimavortrag des Wissenschaftlers Professor Dr. Henning Austmann anschloss, ausgewertet werden.