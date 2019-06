Ganderkesee UWG-Ratsfrau Hella Dietz formulierte am Mittwochabend im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz das Dilemma, das beim Thema Baumschutz vermutlich viele umtreibt: „Ich persönlich bin hin- und hergerissen zwischen der Eigenverantwortung der Bürger und dem Schutz der Natur.“

Eine Baumschutzsatzung soll es, so schreibt die Verwaltung in ihrem Beschlussvorschlag, in der Gemeinde Ganderkesee auch künftig nicht geben. Aber schützenswerte Bäume sich selbst beziehungsweise allein den Eigentümern der Grundstücke, auf denen sie stehen, überlassen, das will man eben auch nicht. Für die bisherige Regelung, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Baum unter Schutz gestellt wird oder nicht, gibt es ebenfalls keine politische Mehrheit mehr.

In einem Workshop haben Vertreter von Rat und Verwaltung, Naturschutzverbänden, Ortsvereinen und Grundeigentümern einen Kompromissvorschlag entworfen. Dieser sieht vor, dass die Gemeinde Eigentümer von unter Schutz gestellten Bäumen bei der Deckung der Kosten unterstützt, die sich aus dem Erhalt der Bäume ergeben. Zudem soll eine Informationskampagne zum Baumschutz auf den Weg gebracht und ein Beratungsangebot eingerichtet werden.

Mit zwei Gegenstimmen der Grünen wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung am Mittwoch angenommen. Allerdings mahnten mehrere Ausschussmitglieder ein Baumkataster an, aus dem die Zahl der bereits geschützten Bäume ersichtlich wird und aus dem sich der etwaige Kostenaufwand ableiten lässt. Michael Sorg (Grüne) konnte dem Vorschlag nichts abgewinnen: „Ohne begleitenden Baumschutz verkommt das zur Makulatur!“