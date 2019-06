Ganderkesee Damit Haustierbesitzer ihren Urlaub genießen können, muss ihr Begleiter sicher untergebracht sein. Wenn Freunde oder Verwandte keine Zeit haben, wird häufig auf eine Tierpension zurückgegriffen. „Die Leute planen oft nicht langfristig genug. Das wird bei der Anschaffung schon nicht immer bedacht“, sagt Ulrike Büthe vom Tierschutzverein Delmenhorst.

Es beginne mit dem täglichen Gassigehen und ende der Urlaubsplanung, wenn eine Unterbringung gesucht wird. Gerade in der Ferienzeit sind Pensionen aber schnell ausgebucht. In Ganderkesee sind nur in wenigen Pensionen noch Restplätze frei.

Für Kleintiere noch frei

Im Tierheim Bergedorf finden viele Tierarten eine vorübergehende Bleibe: Neben Hunden und Katzen werden auch Kaninchen, Meerschweinchen und andere Kleintiere während der Urlaubszeit in Obhut genommen. Für die Unterbringung gibt es keine zeitliche Begrenzung. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die Tiere durchgeimpft sind.

Zu den Kosten sagt Tierheimleiter Mark Ungnade: „Unsere Preise sind auch für den kleinen Geldbeutel gestaltet, damit Tiere nicht ausgesetzt werden müssen.“ Alle Tiere bekämen die gleiche Aufmerksamkeit, der Unterschied zwischen Voll- und Halbpension sei nur, ob eigenes Futter mitgebracht wird oder dieses vom Tierheim gestellt wird. Nach sieben Tagen sinken die Preise etwas, womit die Tierpfleger Kunden für langfristige Planung belohnen. Die Kosten für die Unterbringung von Hunden in Halbpension bis zu sieben Tage liegen bei 8 Euro pro Tag. Ungnade rät, möglichst frühzeitig einen Pensionsplatz zu buchen. Für die Sommerferien sind schon alle Plätze für Hunde und Katzen sind belegt – für Vögel und Kleintiere bestehen noch Kapazitäten.

Tina Gerleit, Betreiberin von Tinas Hundehaus in Neuenlande, ist für die Ferien auch schon komplett ausgebucht. Bei ihr gebe es ebenfalls kein zeitliches Limit für die Ferienbetreuung. Bis zu acht Hunde können bei ihr unterkommen, jedoch muss vorher festgestellt werden, ob die sie sozialverträglich sind. Verschiedene Betreuungspakete bietet sie nicht an – Preise sind verhandelbar.

Noch verfügbare Plätze

Ute Mahlstedt hat in ihrer Tierpension in Schönemoor noch ein paar freie Plätze für Hunde, Katzen oder Vögel anzubieten. „Voraussetzung für die Unterbringung sind Impfung, Floh- und Wurmbehandlung“, sagt sie. Sie bietet auch die Möglichkeit, schwierigere Hunde abzugeben. Mahlstedt weist auf einen Kennenlerntermin hin, damit alle Parteien wissen, worauf sie sich einlassen.

Acht Angestellte kümmern sich um die Tiere, die auf einem 100 000 Quadratmeter großen Gelände spielen können – sogar ein privater Badesee ist vorhanden. Vor der Sommerzeit ist die Nachfrage besonders hoch: „Das Telefon steht kaum still.“ Die Kosten für das Standardpaket liegen bei 22,90 Euro – darin sind Futter und Leckerchen enthalten. Weitere Leistungen können gebucht werden, auf Wunsch ist es auch möglich, dass ein Pfleger im selben Zimmer wie das Tier schläft.

Dass Tiere nicht ausgesetzt werden sollen, ist eine Selbstverständlichkeit. Dennoch komme dies noch zu häufig vor, so Ulrike Büthe. „Dann lieber kein Tier holen, als es schlecht zu versorgen.“