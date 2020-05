Was passiert an der Weststraße?

Ganderkesee Große Sorgen machen sich seit Monaten Anlieger der Weststraße in Ganderkesee wegen eines Planverfahrens: Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 160 „Bürstel“ will die Gemeinde die Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Betriebes schaffen, der dort Bauschutt lagern und behandeln will. An diesem Donnerstag soll die Planänderung im Ausschuss für Gemeindeentwicklung beschlossen werden.

Für die Sitzung, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt, gelten wegen der Corona-Infektionsgefahr besondere Schutzmaßnahmen: Der Zugang ist nur durch den Eingang des Nebengebäudes möglich. Beim Betreten des Rathauses muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, in der Sitzung ist dies aber nicht erforderlich. Weil die Zuschauerzahl begrenzt ist, werden maximal 24 Eintrittskarten nach dem „Windhundverfahren“ verteilt.

Mit größerem Publikumsinteresse ist zu rechnen: Mehr als 100 Einwendungen wurden während der Auslegung der Pläne eingereicht – viele von Anliegern, die für den Fall, dass im Bereich der Weststraße Bauschutt-Recycling betrieben werden darf, zusätzliche Belastungen durch Lärm und Staub befürchten. „Wir haben schon das Kompostwerk in der Nachbarschaft und wollen nicht noch eine Immissionsquelle“, sagt Anlieger-Sprecher Manfred Neugebauer.

Mit größeren Immissionen sei gar nicht zu rechnen, betont hingegen Stephan Nyhuis. Der Bauunternehmer, der mit seinem Betrieb zurzeit noch in Hengsterholz ansässig ist, möchte sich an der Weststraße ansiedeln. Von einer „Bauschutt-Recyclinganlage“ könne keine Rede sein, betont er. „Das ist nur eine kleine Brechanlage, mit der wir unser eigenes Material zerkleinern.“