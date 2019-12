Ganderkesee Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Normale Geschäfte müssen in Niedersachsen an Heiligabend spätestens um 14 Uhr schließen. Wo es über die Feiertage in der Gemeinde noch das Notwendigste gibt.

Bäckerbrötchen nuran Heiligabend

Am Heiligabend haben die Bäckereien unterschiedlich lange geöffnet, die Filialen aller Bäckerbetriebe in der Gemeinde bleiben an den Weihnachtsfeiertagen aber geschlossen – Frühstücksfreunde müssen Aufbackbrötchen einplanen oder zum örtlichen Kiosk fahren.

Die Bäckerei Meyer Mönchhof hat am 24. Dezember in Ganderkesee bis 12 Uhr auf, in Bookholzberg und Heide bis 13 Uhr. Timmermann in Bookholzberg schließt ebenfalls um 13 Uhr die Ladentür, die Bäckerei Krützkamp in Ganderkesee und Bookholzberg jeweils um 12 Uhr. Die Landbäckerei Tönjes ist im BBM-Baumarkt und im Rathaus Café bis 13 Uhr offen, im Famila-Markt noch bis 14 Uhr. Bäckermeister Haferkamp bleibt in beiden Inkoop-Märkten der Gemeinde bis 13 Uhr geöffnet.

Tankstellen unterschiedlich lange auf

Wer für einen Besuch bei der Verwandtschaft noch tanken muss, kann dies auch während der Feiertage von früh bis spät tun. In Ganderkesee bleibt die Shell-Tankstelle Heiligabend von 6 bis 18 Uhr geöffnet und an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 7 bis 23 Uhr. Die Esso-Tankstelle in Schierbrok öffnet am 24. von 8 bis 14 Uhr die Zapfsäulen, bleibt an den Feiertagen aber geschlossen. Die Zapfsäulen der Firma Schütte in Ganderkesee sind an den Feiertagen wie gewohnt 24 Stunden lang erreichbar, dort kann aber nur mit Karte bezahlt werden.

Die Avia-Tankstelle in Bookholzberg bleibt am Heiligabend von 5 bis 16 Uhr offen, am 1. Weihnachtstag dann von 8 bis 17 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 8 bis 21 Uhr. „Wir haben auch unser normales Warensortiment da“, sagte Pächter Christian Lenthe. Vor allem Eiswürfel sind seiner Erfahrung nach stark gefragt an den Feiertagen. Die Star-Tankstelle in Bookholzberg hat von 5 bis 18 Uhr an Heiligabend die Lichter an, an den Feiertagen dann jeweils von 8 bis 21 Uhr.

Lebensmittel gibt’s auch im Kiosk

Wenn die Supermärkte geschlossen haben, übernehmen die örtlichen Kioske die Lebensmittelversorgung. An der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee hat der Kiosk Skuppin am Heiligabend von 7 bis spätestens (je nach Andrang) 16 Uhr auf, an den Feiertagen dann von 9 bis 20 Uhr. Das dortige Sortiment umfasst nicht nur Tabak und Zeitschriften, sondern auch Brötchen und Milch.

In Bookholzberg hat der Kiosk von Britta Theel an der Stedinger Straße am 24. Dezember von 4.30 bis 20 Uhr geöffnet. „Wir haben auch Weihnachtsartikel und Schmuck da“, sagte Mitarbeiterin Madlen Reinhardt, „und ein paar Geschenke.“ Am 1. und 2. Weihnachtstag öffnet der Kiosk von 4.30 bis 23 Uhr. Wer dort Brötchen besorgen möchte, sollte früh aufstehen: Laut Reinhardt ist um 10 Uhr oft schon alles verkauft.

Kartoffelkiste vom Landwirt

Frische Kartoffeln und Eier aus der Gemeinde bietet zudem auch Landwirt Ronald Bredendiek über seine klimatisierte „Kartoffelkiste“ an der Grüppenbührener Straße nahe der Autobahnauffahrt an. „Dort kann man 356 Tage im Jahr kaufen“, so Bredendiek.