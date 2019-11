Ganderkesee Dass es in den Filialen großer Unternehmen gefühlt alle drei Wochen irgendeinen „Sale“, also einen „Ausverkauf“ gibt, ist bereits Teil des normalen Einkaufserlebnisses. Der „Black Friday“, der an diesem Freitag stattfindet, überholt mit prognostizierten 3,1 Milliarden Euro Umsatz dieses Jahr bundesweit aber alle anderen Schnäppchenaktionen. In Ganderkesee finden sich für diesen Trend hingegen keine positiven Stimmen.

Normal vor Ort einkaufen

„Ich finde das wirklich nicht gut“, sagte Petra Eggers, Inhaberin von Eggers Mode. Ihrer Ansicht nach lassen sich die meisten Artikel genauso gut normal im örtlichen Handel kaufen – inklusive einer Fachberatung. Die Wochen vor dem „Black Friday“ machen sich bei ihr zudem mit einer spürbar geringeren Besucherfrequenz bemerkbar. „Ich sehe im Moment auch nicht, dass das besser wird“, so Eggers.

Neben dem ökonomischen Aspekt kritisiert sie den fehlenden Umweltgedanken eines globalen Rabattages: „Wir kleinen Händler machen uns ständig einen Kopf um die Nachhaltigkeit, aber die gibt es eben auch nicht zum Nulltarif.“ Nach den Erfahrungen von Eggers sei die Qualität von Artikeln online zudem oft ein nachrangiger Gedanke.

Als „überflüssig“ bezeichnete der Buchhändler Gustav Förster den „Black Friday“. „Ich arbeite in einer Branche mit Buchpreisbindung, deshalb spielen solche Aktionen bei mir keine Rolle“, erklärte er. Dennoch seien viele Menschen der Meinung, Bücher gebe es – vor allem zu Aktionstagen – online günstiger.

„Ich kaufe ja auch gerne preisbewusst ein“, so Förster, aber ein Großteil der Sonderangebote, vor allem im Internet, seien Dinge, die keiner wirklich benötige. „Was schenkt man in einer Gesellschaft, wo jeder schon alles hat?“ fragte er.

Wenig Unterstützung für die Idee des „Black Friday“ gibt es auch in der Werbegemeinschaft „Wir in Bookholzberg“, wie der Vorsitzende Dietmar Mietrach erklärte. Negative Auswirkungen wie das Ausbleiben von Kundschaft in der Zeit der Verkaufsaktion gebe es seines Wissens nach zwar nicht, aber: „Wir würden es lieber sehen, wenn die Leute zuhause im Laden einkaufen, wo es eine Beratung und einen persönlichen Kontakt gibt“, so Mietrach.

Problem für Repair-Cafés

In Sachen Nachhaltigkeit kommt der Verkaufstag auch nicht gut weg: „Für die Repair-Cafés im Landkreis ist der ,Black Friday’ auf jeden Fall ein Thema“, sagte Rebecca Remke, die als Mitglied des Klimaschutzteams im Landkreis die Repair-Cafés koordiniert. Diese seien eine Anlaufstelle auch für Menschen, die unsicher sind, ob sie etwas reparieren lassen können oder lieber neu anschaffen sollten. Remke: „Die Reparierbarkeit von Gegenständen ist heute eben kein Qualitätsmerkmal mehr, mit dem Werbung gemacht wird.“ In den Repair-Cafés sei die praktische Erfahrung, dass ältere Geräte in der Regel deutlich einfacher instandgesetzt werden können, wohingegen moderne Elektroartikel oft verklebt sind oder spezielle Bauteile verwenden werden. Das mache eine Reparatur oft unmöglich, weshalb gerade zu Zeiten wie dem „Black Friday“ ein merklicher Zuwachs an weggeworfenen Geräten registriert werde.

Der fehlende Umweltgedanke soll am Verkaufstag in Ganderkesee auch ein politisches Thema werden: Das Aktionsbündnis „Prima Klima“ will den zeitgleichen weltweiten Aufruf von „Fridays for Future“ zu Klimaprotesten am Freitag nutzen, um auf die negativen Auswirkungen des Rummels aufmerksam zu machen.

„Wir werden bei der Übergabe von gesammelten Ideen zum Klimaschutz im Rathaus in Ganderkesee auch den ,Black Friday’ ansprechen“, sagte Hanns-Peter Iber, Sprecher des Aktionsbündnisses. „Das ist eine Seite unserer Überflussgesellschaft, die wir wirklich nicht brauchen.“ Anstatt Dinge zu kaufen, die nur vielleicht gebraucht werden und oft im Abfall enden, sollten Menschen mit ihrem Konsumverhalten lieber zwei Schritte zurückgehen und an die Zukunft des Planeten denken, so Iber.