Ganderkesee Die Faschingsfreunde der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) laden wieder zum Weihnachtsmarkt im Ortskern ein: Erstmals verwandeln sie dazu den Friedrich-Bultmann-Platz ganze drei Tage lang in eine bunte Budenstadt. Eröffnet wird der Markt schon Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr von der stellvertretenden Bürgermeisterin Christel Zießler und Vertretern aus dem Rat.

Ab 17 Uhr gibt es Tanzvorführungen der Faschingsgarden. Gegen 18 Uhr wird sogar der Nikolaus vorbeischauen – natürlich mit Geschenken für die Kleinen. Auch ein Kinderkarussell steht vor dem Alten Rathaus bereit.

Am Samstag und Sonntag, 7./8. Dezember, geht es jeweils um 14 Uhr los. Aufgebaut wird der Markt diesen Donnerstag. Für den Weihnachtsmarkt wird die Rathausstraße ab Höhe des „Beef & Beats“ gesperrt. Der Verkehr fließt über Im Knick ab.

Viele Geschäfte im Ortskern haben am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Die Band „Happiness“ spielt am Samstag um 15 und 16.15 Uhr. Um 18.30 Uhr beginnt der Auftritt der Stimmungsgaranten „Büttflicker“, daran schließt sich ab 19 Uhr die Weihnachtsparty mit einem DJ an.

Am Sonntag spielt um 14.30 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Um 15 Uhr gesellen sich zu den Prinzenpaaren die Moderation des Kinderfaschings und die neue Garde „Jugendgarde“. Sie soll die Lücke zwischen den Bobbys und Männergarde schließen. Die Ex-Prinzenpaare singen ab 16 Uhr Weihnachtslieder. Die Faschingsband „Querbeat“ spielt ab 17 Uhr.