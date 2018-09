Ganderkesee Gut 3800 und etwas mehr als 4600 Quadratmeter groß sind die kleinsten Flächen, die die Gemeinde im Gewerbegebiet Ganderkesee-West (Grüppenbühren) noch anbieten kann – die Nachfrage von Gewerbetreibenden mit einem geringeren Platzbedarf konnte zuletzt nicht bedient werden. Das hat sich inzwischen geändert: Im Sommer wurde der Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets Westtangente beschlossen. „Westtangente II“ heißt es.

In der vorigen Woche haben die Erdarbeiten begonnen. Der Verlauf der Erschließungsstraße, die gemäß Ratsbeschluss künftig „An der Startbahn“ heißen wird, lässt sich bereits erahnen. Aktuell ist das Bauunternehmen Ernst Petershagen aus Delmenhorst damit beschäftigt, entlang der Otto-Lilienthal-Straße Regenwasserkanalleitungen zu verlegen.

Tiefbau bis Jahresende

Im Anschluss stehen laut Henning Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau der Gemeindeverwaltung, die Kanalarbeiten im künftigen Gewerbegebiet an sowie das Verlegen der Versorgungsleitungen. Letzteres übernimmt das Oldenburger Unternehmen Johann Schröder & Sohn. Kahl geht davon aus, dass die Erschließungsarbeiten bis zum Jahresende erledigt sind – sofern das Wetter mitspielt. Straße, Nebenanlagen und Grünstreifen würden analog zum Gewerbegebiet östlich der Westtangente hergestellt.

Bis die ersten Gewerbetreibenden ihre Gebäude auf dem neuen Areal zwischen Westtangente, Otto-Lilienthal-Straße und Zum Flugplatz errichten werden, dürfte es jedoch Frühjahr werden. „Die Verträge sind vorbereitet“, sagt Wirtschaftsförderin Christa Linnemann. Für zehn der 16 angebotenen Flächen würden bislang Reservierungen oder Kaufabsichten vorliegen. Sechs Flächen, jeweils zwischen 1621 und 4440 Quadratmeter groß, stehen aktuell noch zur Verfügung. Sie kosten 35 Euro pro Quadratmeter (gegebenenfalls zuzüglich Wohnpauschale).

Mit der Nachfrage ist Christa Linnemann sehr zufrieden. „Ich hatte die ersten Anfragen ja schon lange, bevor etwas zu sehen war“, berichtet die Wirtschaftsförderin. In Kürze solle auch eine Info-Tafel am Rande des Baugebiets aufgestellt werden. Die Gemeinde bietet die Flächen auf einschlägigen Online-Portalen an, aber auch über Mundpropaganda und Netzwerke komme der Kontakt zu bauwilligen Gewerbetreibenden zustande. „Auch örtliche Unternehmen, Banken und Steuerbüros fungieren als Multiplikatoren“, so Linnemann.

Interessant sind die Gewerbegrundstücke aus ihrer Sicht vor allem für Handwerker und Dienstleister, für Branchen mit geringerem Flächenbedarf. Die Interessenten, die bereits kurz vor Vertragsabschluss stehen, stammen laut Christa Linnemann überwiegend aus dem Gemeindegebiet. Es handele sich um „Verlagerungen in Verbindung mit Expansion“. Bislang nur etwa ein Drittel der Bauwilligen werde von außerhalb in die Gemeinde Ganderkesee kommen.

Breitband inklusive

Christa Linnemann rechnet damit, dass die Grundstückskäufer den Winter für ihre konkreten Planungen nutzen werden und dann, sobald es das Wetter zulässt, im kommenden Jahr die Baufirmen anrücken. „Sie müssen jetzt ja erstmal ihre Bauanträge stellen“, erläutert sie den Zeitplan.

Über den Anschluss ans Hochgeschwindigkeitsinternet müssen sich die Gewerbetreibenden übrigens keine Gedanken machen: Der Breitbandausbau erfolgt laut Christa Linnemann direkt im Zuge der Erschließungsarbeiten – das ist für Neubaugebiete seit November 2016 gesetzlich vorgeschrieben.