Ganderkesee Wenn das mal kein abwechslungsreicher Ausklang des Sommers war: Das Wetter im August war von Hoch- und Tiefdruckeinflüssen geprägt und hatte starke Regengüsse, aber gerade zum Ende hin auch Strandwetter zu bieten. Für die NWZ hat das Wetterkontor in Ingelheim die Werte zusammengefasst.

Im ersten Monatsdrittel verweilte der Pegelstand des Thermometers durchgehend nahe der 25-Grad-Marke. In der Nacht zu Freitag, 9. August, wurde es mit 10 Grad Celsius dann vergleichsweise frisch, aber bereits in der folgenden Nacht konnten bei mehr als 17 Grad schon wieder die Fenster offen bleiben.

Mitte August wurde das Wetter dann turbulenter – und kühler. Am Dienstag, 13. August, wurden lediglich 18,9 Grad gemessen, der tiefste Wert für den Monat. Auch an den restlichen Tagen kletterte das Thermometer verhalten auf maximal 23 Grad an. Dafür gab es in dieser Zeit zum ersten Mal gehäuft Niederschläge, an vielen Tagen fielen zwischen einem und sieben Liter pro Quadratmeter

Richtig kühl wurde es erneut in der Nacht zu Mittwoch, 21. August, mit lediglich 9,1 Grad, bevor der August sich noch einmal von seiner Sonnenseite zeigte: Eine ganze Woche, bis Dienstag, 27. August, gab es kaum eine Wolke am Himmel. Grund für die stabile Wetterlage war das Hoch „Corina“, das Ganderkesee mit warmer Luft aus Südeuropa versorgte. Am Mittwoch, 28. August, wurden mit schweißtreibenden 33,5 Grad die höchsten Tagestemperaturen für den August erreicht. Kurioserweise regneten am gleichen Tag satte 24,4 Liter pro Quadratmeter vom Himmel – die größte Tagesmenge des Monats.

Insgesamt gab es 19 Tage im August, die mit mehr als 25 Grad sommerlich warm waren, an ganzen fünf Tagen wurde gar die 30-Grad-Marke geknackt. Damit liegt der Monat 1,9 Grad über dem langjährigen Mittel von 17,5 Grad. Die Niederschlagsmenge fiel mit 71 Litern pro Quadratmeter dagegen genau in den Durchschnitt. Noch einmal überdurchschnittlich war die Dauer des Sonnenscheins, die mit 231 Stunden 20 Prozent über dem Mittel lag.