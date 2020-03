Ganderkesee Auch im Februar, dem letzten Monat des meteorologischen Winters, hat sich kein Winterwetter eingestellt. Der Monat sei alles andere als winterlich ausgefallen, lautet das Fazit des Wetterkontors Ingelheim, das die Wetterdaten für die Gemeinde Ganderkesee ausgewertet hat.

Stattdessen gab es im Februar das Gegenteil von Winterwetter: In einer beständigen Westströmung seien viele Tiefdruckgebiete vorübergezogen und hätten immer wieder feuchte und sehr milde Luft gebracht. „Gegen Ende des Monats war bereits das komplette Alphabet mit den ersten 26 Namen von Tiefdruckgebieten einmal durchlaufen“, so das Wetterkontor.

Der vergangene Monat brachte auch einige schwere Stürme. Der Orkan Sabine wütete vom 9. auf den 10. Februar und richtete auch Schäden an. In der Gemeinde wurde die stärkste Windböe am Sonntag, 9. Februar, gemessen. Die Windgeschwindigkeit erreichte 103 Stundenkilometer.

Die Experten vom Wetterkontor kommen anhand ihrer Daten zu dem Schluss, dass der Februar einer der wärmsten seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahr 1881 gewesen ist. Mit einer mittleren Temperatur von 6,2 Grad lag der Monat um 4,2 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Die höchste Temperatur wurde am 16. Februar gemessen. Das Thermometer kletterte auf 18,1 Grad. Zudem gab es nur in einer einzigen Februar-Nacht Frost. Unter vorübergehendem Hochdruckeinfluss kühlte sich die Luft in der Nacht auf den 5. Februar auf den Tiefstwert des Monats von minus 3,5 Grad ab.

Schnee gab es nur ganz wenig. Stattdessen brachten die Tiefdruckgebiete viel Regen. Mit einer Niederschlagssumme von 113,2 Litern pro Quadratmeter erreichte der Monat 276 Prozent des Klimamittels. Den meisten Niederschlag gab es übrigens an den Tagen um den Faschingsumzug. Regen und Hagel prasselten am Samstag, 22. Februar, auf Festwagen und Umzugsteilnehmer nieder. Noch mehr Regen gab es allerdings am Montag, 24. Februar. Innerhalb von 24 Stunden fielen 13,9 Liter pro Quadratmeter.

Da überrascht es nicht, dass die Wetterexperten im Februar nur 57 Sonnenstunden zählten. Die Sonne sei häufig von den (Regen-)Wolken verdeckt worden, so das Wetterkontor. Beim Sonnenschein habe der Februar 20 Prozent unter dem Sollwert gelegen.