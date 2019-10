Ganderkesee Herbst, das heißt Ernte und bunte Blätter am Baum. Der Beginn der dritten Jahreszeit zeigte sich in der Gemeinde sehr wechselhaft: Hoch- und Tiefdruckgebiete wechselten sich im September mehrfach ab.

Während die Tage in der ersten Monatshälfte durchgehend um die 20 Grad zeigten, schwankte der Thermometerpegel zum Ende des Monats deutlich mehr – in beide Richtungen: Am Sonntag, 22. September, wurde es mit 25,6 Grad Celsius noch einmal sommerlich warm, genau eine Woche später wurde mit 15,9 Grad dann der kälteste Tag des Monats registriert. Nachts sank die Temperatur oft in einstellige Bereiche, Frost gab es aber nicht: Der kälteste Tag – Freitag, 20. September – sorgte mit 3,9 Grad lediglich bei einigen Autofahrer für Beunruhigung.

Insgesamt lag der September 0,3 Grad über dem mittleren Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 und war damit unauffällig. Anders beim Niederschlag, denn mit insgesamt 74,1 Litern pro Quadratmeter fielen satte 18 Prozent mehr als das Klimamittel angibt. Der meiste Regen fiel zum Monatsende: Am Sonntag, 29. September, wurden 25,6 Liter gemessen.

Trotz der zeitweise dichten Bewölkung zeigte sich die Sonne den Monat über häufig: Am Samstag, 21. September, gab es den Rekord mit 11,8 Stunden Tageslicht, insgesamt lag der Monat mit knapp 153 Stunden sogar über dem mittleren Durchschnitt.