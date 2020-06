Wetterrückblick: Der Mai beschert Bienen in Ganderkesee Startprobleme

Ganderkesee Die Bezeichnung „Wonnemonat“ hat sich der Mai in diesem Jahr nicht immer verdient. Denn nach Auswertung des Wetterkontors Ingelheim, das für NWZ das Wetter in der Gemeinde analysiert, fiel der Mai zwar sonnenscheinreich, aber eben auch recht kühl aus – und wieder zu trocken. Die mittlere Temperatur lag gar nur bei 12,2 Grad und damit 0,9 Grad unter dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Für Imker ist der Mai ein Höhepunkt des Jahres. „Doch diesmal, so der Ganderkeseer Imker Eckhard Eifler, „könnte die Frühtracht mager ausfallen“. Weil es bereits sehr früh zu blühen begonnen habe, hätten die Völker zum Monatsanfang noch nicht ihre volle Stärke erreicht. Auch ein weiter Faktor schoss quer: „Die Trockenheit hat den Raps weniger Nektar geben lassen.“ Das bestätigen Imkerkollege Franz Winziger und die Messergebnisse: Wie der Vormonat, so war auch der Mai zu trocken. Mit 20,7 Litern pro Quadratmeter wurden nur 38 Prozent des Klimamittels erreicht. Am meisten Niederschlag fiel mit 8,7 Litern am 1. Mai. Die Sonnenscheindauer lag dafür mit 249 Stunden 16 Prozent über dem Soll. Nach einem wechselhaften und kühlen Start setzte sich zu Beginn der ersten Woche dann das Hochdruckgebiet Paul durch: Mit viel Sonnenschein wurde es spürbar wärmer, und am folgenden Wochenende wurden Temperaturen knapp unter der 25-Grad-Marke gemessen. Allerdings blieb es in den Nächten wegen des klaren oder gering bewölkten Himmels weiter frisch. Zu Beginn der zweiten Woche gab es zu den Eisheiligen einen deutlichen Temperatursturz. Am 13. Mai wurden tagsüber nur 10,8 Grad erreicht. Richtig frostig wurde es in der Nacht zum 15. Mai. Mit minus 0,2 Grad wurde der Monats-Tiefstwert registriert. Nach den Eisheiligen stiegen die Temperaturen an – am 21. Mai mit dem Höchstwert 24,2 Grad. Zwischen dem 23. und 25. Mai machte sich ein Tief mit kühlerer Luft bemerkbar, ansonsten pendelten die Temperaturen bis Monatsende bei freundlichem Wetter um die 20-Grad-Marke. Ob 2020 ein honigarmes Jahr wird? Imker Eifler hofft auf die kommende Zeit: „Die Akazie blüht und danach die Linde.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen