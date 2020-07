Wetterrückblick: Juniwetter in Ganderkesee war zu nass und zu warm

Ganderkesee Ein Auf und Ab der Temperaturen hat das Wetterkontor Ingelheim im Monat Juni gemessen, als es die Wetterdaten für die Gemeinde Ganderkesee ausgewertet hat. So begann der Juni mit drei sonnigen und sommerlich warmen Tagen, in der Folge stellte sich dann aber mit einer nordwestlichen Strömung, pünktlich zur Schafskälte, wechselhaftes und kühles Wetter ein. Auch nass wurde es so mancherorts.

Den Monat über wurden an der Bremer Wetterstation mit 31,4 Litern Niederschlag zwar nur 47 Prozent des Klimamittels registriert. Es gab aber aufgrund der Schauer und Gewitter große regionale Unterschiede. Über den Regen freuten sich nicht nur Gartenbesitzer in der Gemeinde Ganderkesee Auch der lokale Wasserversorger konnte Aufatmen. Immer wieder warnt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) davor, den Trinkwasserbedarf der Bevölkerung zukünftig kaum noch decken zu können. Darum appelliert er in jedem Sommer an Gartenbesitzer, auf das ausgiebige Sprengen ihres Rasens mit Trinkwasser zu verzichten. OOWV-Sprecher Matthias Wittschieben berichtet für Juni jedoch von einer messbar geringeren Wasserabgabe im Wasserwerk Großenkneten, das auch die Gemeinde Ganderkesee versorgt. Doch zurück zu den Temperaturen. Die stiegen nach den ersten drei heißen Tagen des Monats tagsüber nicht mehr über die 20-Grad-Marke, in den Nächten lagen die Tiefstwerte teils im einstelligen Bereich.

Am 6. Juni wurde mit 6,8 Grad der Monats-Tiefstwert gemessen. In der zweiten Dekade wurde es wieder wärmer, die Temperaturen erreichten häufiger sommerliche Werte über 25 Grad. Es blieb aber beim Mix aus Sonne und Wolken sowie bei teils kräftigen Schauern und Gewittern. Erst im letzten Monatsdrittel stabilisierte sich das unbeständige Wetter unter dem Einfluss eines kräftigen Hochs. Dabei gelangte sehr warme Luft aus dem Süden Europas zu uns. Bei viel Sonnenschein stiegen die Temperaturen weiter an und erreichten dann am 26. Juni den Höchstwert – 30,2 Grad. Bis zum Monatsende bestimmten Tiefdruckgebiete unser Wetter. Dabei wurde die warme Luft nach Osten abgedrängt, wobei es regional kräftige Regengüsse und Gewitter gab. Die mittlere Temperatur betrug in Ganderkesee 18 Grad und lag damit 2,4 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Die Sonne schien erneut häufig, mit 249 Stunden wurde der Sollwert um 29 Prozent übertroffen.