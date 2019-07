Ganderkesee Gerade legt der Sommer eine kleine Verschnaufpause ein: Statt T-Shirts und kurzen Hosen tragen dieser Tage die Passanten auf der Straße lange Ärmel und Hosenbeine. Dass es sich momentan draußen geradezu frisch anfühlt, mag aber auch am Vergleich zur Vorwoche liegen.

Der Monat, der in der Nacht von Sonntag auf Montag bei milden Temperaturen ausklang, geht schließlich als einer der wärmsten Juni-Monate seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen in die Statistik ein. Nur der Juni 1917 sei noch wärmer gewesen, weiß das Wetterkontor Ingelheim, dass allmonatlich im Auftrag der NWZ das Wetter in und um Ganderkesee analysieren lässt.

Mit einer mittleren Temperatur von 19,5 Grad übertraf der Monat das langjährige Mittel der Jahre 1981 bis 2010 um 3,9 Grad – aus Sicht der Wetterexperten ein „unglaublicher“ Wert. An 13 Tagen sind die Temperaturen im Juni über die 25-Grad-Marke geklettert, an sechs Tagen wurden in Ganderkesee sogar hochsommerliche Werte über 30 Grad gemessen.

Der kühlste Tag indes fiel ausgerechnet auf ein Wochenende: Am Samstag, 8. Juni, wurden als Höchstwert 18,2 Grad festgestellt. Besonders heiß hingegen wurde es ebenfalls am Wochenende: Mit 35,4 Grad war Sonntag, 30. Juni, der wärmste Tag des Monats.

Neue Rekordwerte konnten laut Wetterkontor sowohl am 30. Juni als auch am 25. Juni für die jeweiligen Tage verzeichnet werden. Die Nächte waren demgegenüber vergleichsweise kühl, doch häufig lagen die Temperaturen trotzdem über zehn Grad, teilweise sogar über 15 Grad. Die niedrigste Temperatur des Monats wurde in Ganderkesee mit 7,3 Grad in der Nacht zum 7. Juni gemessen.

Was viele freute, bereitet den Landwirten zunehmend Schwierigkeiten und lässt Feuerwehrleuten Sorgenfalten auf die Stirn treten: Die Sonne schien oft und Regen fiel selten. Oft herrschte im Juni Hochdruckeinfluss. Mit 270 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer das Klimamittel für den Juni um 40 Prozent.

Niederschläge gab es, wenn sie denn fielen, vor allem in Gestalt kräftiger Schauer oder Gewitter und hauptsächlich in den ersten beiden Dekaden. Insgesamt fielen dabei 43,3 Liter und damit nur 65 Prozent des sonst im Juni üblichen Niederschlages. Am meisten Regen gab es mit 9,3 Litern am 19. Juni.