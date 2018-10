Ganderkesee Wenn es noch einen Beweis für die immens hohe Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde Ganderkesee gebraucht hätte – die Landessparkasse zu Oldenburg und ihre Immobiliengesellschaft IDB konnten ihn am Freitag liefern: Für die gut 50 Wohneinheiten im Neubaugebiet „westlich Brüninger Weg“ liegen dem LzO-Immobilienservice schon 250 Bewerbungen vor. „Das Los muss entscheiden“, sagte Lars von Lienen, Prokurist der IDB in Oldenburg.

In dieser Woche haben die Erschließungsarbeiten auf der 2,3 Hektar großen Fläche am nördlichen Ortsrand Ganderkesees begonnen. Die Baufirma Würdemann (Hude) will die Baustraßen bis zum Jahresende fertig haben, „dann müssen aber noch die Versorgungsleitungen gelegt werden“, sagte Geschäftsführer Meik Würdemann am Freitag. Wenn der Winter nicht zu hart werde, so Lars von Lienen, könnten im Februar oder März die ersten Hausbauten in Angriff genommen werden.

22 Bauplätze stehen in dem Gebiet zwischen Brüninger Weg und Grüppenbührener Straße zur Verfügung. Neben 13 Grundstücken für Einfamilien- und Doppelhäuser – alle um die 700 Quadratmeter groß – sieht die Planung fünf Senioren-Bungalows auf etwas kleineren Grundflächen (500 bis 530 Quadratmeter) sowie vier Mehrfamilienhäuser vor. Zwei dieser Häuser mit sechs bis zehn Wohneinheiten sollen nach den Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus entstehen. „Gespräche mit Investoren laufen“, berichtete der IDB-Vertreter.

16 Grundstücke befinden sich in Regie der IDB, während zwei Mehrfamilienhäuser und vier Einzel- oder Doppelhäuser von einem privaten Investor gebaut werden. Die LzO-Immobiliengesellschaft will die fünf Seniorenbungalows sowie fünf Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus selbst errichten. Ihre übrigen Grundstücke bietet die Gesellschaft zu einem Quadratmeterpreis von 180 Euro an. Laut IDB will die Telekom das komplette Baugebiet mit Glasfasertechnik für schnelle Internetverbindungen ausstatten.