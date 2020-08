Wolf ist Thema in der Mensa

Ganderkesee Wann erreicht der Wolf Ganderkesee? Oder ist er schon da? Diese und andere Fragen beantwortet Carsten Sauerwein, Wolfsberater der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst, am Montag, 31. August, ab 18 Uhr in der Mensa der Oberschule Ganderkesee, Am Steinacker 9. Die Informationsveranstaltung wurde von der CDU-Fraktion im Gemeinderat angeregt, nachdem in jüngster Zeit auch in Ganderkesee und der südlichen Wesermarsch Weidetiere durch Wolfsrisse zu Tode kamen. Wie die Belange des Tierschutzes und die Schutzbedürfnisse der Tierhalter in Einklang gebracht werden können und was Spaziergänger beachten sollten, steht ebenso zur Diskussion.