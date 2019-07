Ganderkesee Ganderkesee extrem: Wo ist die Gemeinde am höchsten und am tiefsten, was ist am ältesten, am größten oder am längsten? Die NWZ wollte es wissen und hat einige Spitzenwerte der Gemeinde zusammengetragen.

• Älteste Straße

Die wohl älteste Straße der Gemeinde Ganderkesee ist die Flämische Straße. Diese ehemalige Handelsstraße führte von Flandern nach Lübeck und verband wichtige Hansestädte miteinander. Vermutlich hatte sie schon im 9. Jahrhundert Bestand, wie Dr. Jörgen Welp, stellvertretender Geschäftsführer der Oldenburgischen Landschaft, mitteilte. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine Straße im heutigen Sinn, sondern eher um einen Weg, der durch die vielfache Benutzung befestigt wurde. Ein Teil der Flämischen Straße wird heute mit der Bundesstraße 213 abgebildet, über die Ganderkeseer schnell nach Wildeshausen und Delmenhorst gelangen.

• Höchster Punkt

Der höchste Punkt der Gemeinde Ganderkesee befindet sich in Havekost, in einem Waldstück nahe der Straße Am Schulplacken. Hier bringt es der sandige Waldboden auf eine Höhe von 45 Metern über Normalnull. So geben sich also Ortschaften wie Große Höhe, Schlutter- oder Bookholzberg noch irreführende Bezeichnungen. Im Vergleich zu den höchsten Punkten anderer Gemeinden und Städte sind 45 Meter über Null zugegebenermaßen nicht besonders beachtlich.

• Niedrigster Punkt

Der tiefste Punkt ist hingegen nicht auf eine Stelle, sondern auf mehrere zu fixieren. Vielmehr liegen diese Punkte im nördlichsten Ortsteil der Gemeinde bei Neuenlande. Im Bereich zwischen Wesermarsch und Geestrand weisen die Tiefpunkte eine Höhe von etwa 0,25 Metern unter Normalhöhennull auf.

• Tiefster Punkt

Nicht den niedrigsten Punkt, aber den tiefsten der Gemeinde, stellt die Gewässermessstelle Stenum-Mittelhoop dar. Dort befindet sich der Brunnen in einer Tiefe der Filterunterkante von 66,95 Metern unterhalb des anstehenden Geländes.

• Größtes Gewässer

Mit einer Fläche von 5,48 Hektar ist der Hohenbökener See, auch Sielingsee, das größte Gewässer in Ganderkesee. Trotz seiner 190 Meter ist der Strandbereich 60 Meter kürzer als der des Falkensteinsees, der jedoch nur eine Größe von 2,3 Hektar misst.

• Längstes Gewässer

Das größte Fließgewässer, das die Gemeinde Ganderkesee durchquert, ist mit einer Gesamtlänge von insgesamt 45,96 km (über die Gemeindegrenzen hinaus) die Delme. Sie ist ungefähr drei Mal so lang wie das nächstgrößere Fließgewässer, die Welse. Jedoch ist die Welse mit 10,8 Kilometern Länge präsenter auf dem Gemeindegebiet als die Delme, deren Bett sich über rund 8,5 Kilometer durch die Gemeinde zieht.

• Ältestes Bauwerk

Der Bau der Kirche St. Cyprian und Cornelius geht ins 11. Jahrhundert zurück – genauer gesagt ins Jahr 1052. Erzbischof Adalbert von Bremen ließ die erste Steinkirche zwischen Weser und Hunte im jetzigen Ortskern erbauen. Heute sind noch der Turm aus dem 12. Jahrhundert und die gotische Hallenkirche aus dem 15. Jahrhundert erhalten. Nicht ganz so alt ist die Schönemoorer Dorfkirche – diese wurde „erst“ im Jahre 1324 errichtet.

Dr. Jörgen Welp von der Oldenburgischen Landschaft weist aber darauf hin, dass auch die Großsteingräber in Stenum und Steinkimmen als Bauwerke verstanden werden können und somit die ältesten Bauwerke darstellen. Diese sind Zeugnisse von Menschen, die bereits vor 5000 Jahren im Nordwesten lebten.

• Höchstes Bauwerk

Mit 285 Metern ist das aktuell der Sendeturm in Steinkimmen. Der Sender des Norddeutschen Rundfunks ersetzte den 1956 erbauten Turm. Dieser war zum Zeitpunkt der Fertigstellung mit 298 Metern das höchste Bauwerk der Bundesrepublik Deutschland und durch zwischenzeitliche Umbauarbeiten sogar noch größer: 305 Meter! 2016 feierte der neue Turm Richtfest.

• Erste Erwähnung

Urkundlich wird Ganderkesee als „Gandrikesarde“ erstmals und zeitgleich mit Bremen im Jahre 860 erwähnt. Der Name setzt sich aus den Bestandteilen „Gandrik“ (germanischer Vorname) und „Arde“ (Erde) zusammen. Bodenfunde oder auch die Steingräber geben aber Hinweise auf eine weit frühere Besiedelung der Region um Ganderkesee.