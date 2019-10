Ganderkesee Neben feuchten Straßen, rutschigem Herbstlaub und schlechter Sicht sollten sich Pendler in der kommenden Arbeitswoche noch auf eine weitere Gefahr einstellen: „Wenn am frühen Sonntag, 27. Oktober, die Uhr wieder von drei auf zwei Uhr zurückgestellt wird, und sich der Berufsverkehr teils in die Dämmerungsstunden verlagert, wächst das Risiko von Wildunfällen“, warnt Ganderkesees Hegeringleiter Jan-Bernd Meyerholz.

Wild taucht plötzlich auf

In ländlichen Gemeindeteilen würden dann, wenn es wieder eine Stunde früher dunkel wird, Wildtiere auf Nahrungssuche plötzlich mitten im einpendelnden Berufsverkehr die Straßen queren.

„In der Gemeinde Ganderkesee haben wir da vor allem mit Rehwild ein Problem“, erläutert Meyerholz. Besondere Gefahrenstellen seinen bereits an den Straßenrändern mit „Wildunfall“-Schildern auf roten Dreibeinen markiert worden.

Meyerholz: „Auch hat der Hegering auf Straßenabschnitten, wo oft Wild oft kreuzt, an den Leitpfosten blaue Reflektoren angebracht.“ Dies in der Hoffnung, dass die „Wildwarnreflektoren“, die Tiere durch ihr von den Autoscheinwerfern reflektiertes Licht im Dunkeln davon abhalten, vor herannahenden Autos auf die Straße zu laufen. „Wir jagen und versuchen damit, dort, wo es gefährlich ist, das Wild so von den Straßen fernzuhalten“, sagt Meyerholz. Dabei gehe es nicht um eine möglichst hohe Abschussquote, betont der Hegeringleiter. Aus Sicht der Jäger sei die verlängerte Jagdzeit auf Rehböcke sogar unwaidmännisch.

Empfindliche Kühe

Die Zeitumstellung wirkt sich auch auf den Höfen der Viehhalter aus: „Die Kühe sind feste Melk- und Fütterungszeiten gewohnt“, sagt Cord Wübbenhorst, Vorsitzender des Ganderkeseer Ortslandvolkverbands und selbst Milchviehhalter in Hohenböken.

Seine Tiere hätten es bei der Zeitumstellung leichter, wenn sie in den kommenden Tagen zeitversetzt gemolken und gefüttert würden. Aus Tierschutzgründen, damit die Kühe nicht eine Stunde länger mit prallem Euter herumstehen, passt Wübbenhorst die Melkzeiten behutsam an. „Jeder hat doch so seinen Biorhythmus, egal ob Mensch oder Tier“, stellt der Hohenbökener fest. Das kann sein Landwirtskollege Onno Osterloh bestätigen: Wenn mit der „Winterzeit“ in der Nacht auf Sonntag in Deutschland wieder die Normalzeit gilt, sind seine kleinen Kinder wieder früher wach. Osterloh: „Vor allem meine sechsjährige Tochter steht dann wieder eher auf der Matte“, sagt der Landwirt aus Immer.

Klares Umfrageergebnis

2018, bei einer Umfrage der Europäischen Union (EU) zur Abschaffung der Zeitumstellung, hatte eine Mehrheit der Teilnehmer das Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit gefordert. Geschehen ist bislang nichts. Landwirt Wübbenhorst wäre eine dauerhafte Normalzeit lieber. „Man schafft mehr, wenn es morgens eher hell ist.“ Wenn die Sonne eine Stunde früher scheine, würden Gras und Getreide tagsüber eher trocken. „Da lässt sich die Ernte leichter einbringen“, sagt Wübbenhorst.

Schüler unkonzentriert

Auch an Ganderkesees Grundschulen macht sich das Hin und Her der Zeitumstellung bei den Schülern bemerkbar: „Die Mädchen und Jungen sind in den ersten Tagen danach genauso unkonzentriert wie nach den Ferien“, hat Anke Brunken-Krey, kommissarische Schulleiterin an der Grundschule Dürerstraße, bemerkt.

Für die Schulwegsicherheit sei die Winterzeit dagegen ein Gewinn: „Weil es am Morgen schon hell ist, werden die Kinder besser gesehen“, erklärt sie. Dies sicher auch, weil an der Grundschule Dürerstraße nach dem Ende der Herbstferien für die Schüler auf dem Schulweg wieder die „Warnwestenpflicht“ gilt.