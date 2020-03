Zulauf Auf Dem Ganderkeseer Wochenmarkt: „Leute kaufen mehr ein als üblich“

Ganderkesee Einzelhändler mussten in der Corona-Krise bereits schließen, genau wie seit Samstag auch Restaurants. In Supermärkten drängeln sich jetzt die Kunden zwischen den Regalen – wie aber sieht das auf dem örtlichen Wochenmarkt aus?

„Es ist mehr Publikum als sonst“, sagte Kirsten Bruns vom Bergedorfer Gemüsehof Bruns. „Die Leute kaufen auch mehr ein als üblich.“ Das seien ihrer Beobachtung nach aber keine Hamsterkäufe, wie sie in Supermärkten beobachtet werden, sondern ein gestiegener Normalbedarf. „Es sind jetzt ja mehr Familienmitglieder als sonst zuhause“, gab sie zu bedenken, „vor allem in Familien mit Kindern, die sonst in der Schule essen.“

Eine Gefahr durch das Markttreiben sieht Bruns nicht. „Ich fände es schön, wenn die Wochenmärkte noch lange auf haben“, sagte sie. Es gebe deutlich weniger Gedrängel als in Discountern, die meisten Kunden würden auf Abstände achten. „Man merkt schon, dass die Leute sich nicht mehr so weit über den Stand beugen“, so Bruns. Ähnlich beobachtet es Rebecca Hesselfeld vom gleichnamigen Geflügelhof aus Colnrade. „Das Verhalten der Kunden ist sehr gut.“ Die aktuelle Situation in Supermärkten sorge dafür, dass einige Kunden den Wochenmarkt jetzt erst für sich entdecken. „Seit zwei Wochen haben wir mehr Zulauf“, erklärte Hesselfeld, „man sieht neue Gesichter auf den Märkten. Die Menschen wissen das Frische jetzt zu schätzen.“

Wolfgang Fertwagner findet den Einkauf am Marktstand unproblematisch. „Man muss sich eben vernünftig verhalten“, sagte der Rentner aus Ganderkesee. „Es reicht doch aus, ein oder zwei Mal pro Woche einzukaufen.“ Dass viele andere Ältere jetzt noch täglich unterwegs sind, könne er nicht verstehen. „Wir sind doch eine Risikogruppe.“ Im Zweifelsfall sollten die Menschen jetzt eher zum Telefon greifen, anstatt sich auf der Straße zu treffen.

Wenn ihm beim Einkauf jemand an einem Marktstand zu nahe komme, weiche er direkt aus. „Diskutieren bringt da nichts, man muss dann einfach weggehen“, so Fertwagner. Grundsätzlich unterstütze er die derzeitigen Maßnahmen gegen eine Verbreitung des neuen Coronavirus, aber: „Ein Ausgangsverbot kommt jetzt viel zu spät.“ Trotzdem bleibe er optimistisch: „Wir dürfen uns jetzt auch nicht verrückt machen und sollten positiv denken.“