Zwei Straßen gesperrt

Ganderkesee Zwei Straßensperrungen in Ganderkesee kündigt die Verwaltung für die nächste Woche an: Die Schillerstraße wird am Montag, 13. Juli, in Höhe der Hausnummer 3 für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Grund sind Hausanschlussarbeiten. Fußgänger können den Bereich passieren. Ein Umfahren der Sperrung ist über Schlattenweg und Goethestraße möglich. Eine Umleitung wird nicht ausgeschildert.

Der Brüninger Weg wird am Mittwoch, 15. Juli, in Höhe der Einmündung in die Oldenburger Straße (L 887) voll gesperrt. Grund dort sind Asphaltsanierungsarbeiten im Einmündungsbereich. Die Umleitung erfolgt in beide Fahrtrichtungen über Oldenburger Straße, Grüppenbührener Straße und Brüninger Weg. Fußgänger können den Bereich in West-Ost-Richtung auf der Oldenburger Straße über einen Fußgängernotweg passieren. Ein Betreten des Brüninger Wegs vom Einmündungsbereich aus ist aber nicht möglich.