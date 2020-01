Gemeinde Hatten In diesen Tagen werden die Abgabenbescheide der Gemeinde Hatten für das Jahr 2020 verschickt. Darin wird deutlich: Die Abfallbeseitigungsgebühren erhöhen sich. Der Grund: Der Landkreis Oldenburg hat seine Gebührensatzung festgelegt. Konkret heißt das für Einwohner der Gemeinde Hatten eine Erhöhung der Grundgebühr von 38,40 € auf 45,60 Euro€ je Haushalt. Die Anzahl der zu entrichtenden Grundgebühren sind jedoch abhängig von der Anzahl der Wohneinheiten sowie Räumlichkeiten, die Erwerbszwecken dienen.

Jede Änderung der Anzahl der Einheiten ist vom Grundstückseigentümer innerhalb eines Monats der zuständigen Gemeinde mitzuteilen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die einzelnen Gebühren stellen sich wie folgt dar:

• Die Restmülltonne

Die Restmülltonne bei 14-tägiger Abfuhr kostet bei einer 80-Liter-Tonne 60 Euro. Hat die Tonne 120 Liter, so kostet sie 90 Euro, umfasst sie 240 Liter steigert sich der Preis auf 180 Euro. Wird der Restmüll nur alle vier Wochen abgeholt, so halbieren sich die Preise jeweils. Sind pro Grundstück nur maximal zwei Personen gemeldet, kann auch eine Abfuhr alle acht Wochen gewählt werden. Das kostet bei 80 Litern 15 Euro. €

• DIe Biotonne

Die Saisonbiotonne wird grundsätzlich alle 14 Tage geleert. Die 120-Liter-Tonne liegt preislich bei 27,30 Euro, die 240-Liter-Tonne kostet doppelt so viel, also 54,60 Euro.

• Die Papiertonne

€Die Papiertonnen werden grundsätzlich alle vier Wochen abgefahren und es wird keine Gebühr veranschlagt.

Für Grundstücke in einem Wochenendhausgebiet mit Hauptwohnsitz beträgt die Abfallgebühr 90 Euro, liegt der Hauptwohnsitz woanders, werden 45 Euro € erhoben.

• Behälter und Marken

Für den jeweiligen Abfallbehälter werden keine neuen Gebührenmarken verschickt. Die Marken des letzten Jahres behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit, wie die Gemeinde mitteilt. 17 Euro zahlen Bürgerinnen und Bürger, wenn sie Abfallbehältern in anderen Größen erhalten möchten oder ihre nicht genutzten Tonnen abfahren lassen.

Sofern die Restmülltonne oder die Bio-Tonne in Einzelfällen einmal nicht ausreichen sollte, können zusätzliche Müllsäcke für 2,65 Euro € erworben werden.

• Gelbe Säcke

Die gelben Wertstoffsäcke sind an folgenden Standorten erhältlich: Bürger-Service-Büro Kirchhatten, Kiosk Schillmüller in Kirchhatten, Bäckerei Dannemann in Kirchhatten, Kiosk Lüning in Hatterwüsting, Raiffeisenmarkt Sandkrug, Kiosk Sandy-Shop in Sandkrug, Kiosk Brüers in Sandkrug und ebenfalls im Bürger-Service-Büro in Sandkrug.

• Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt weiterhin 36 Euro€ für den ersten, 48€ für den zweiten und 72 Euro€ für jeden weiteren Hund. Die Gemeinde weist Hundehalter darauf hin, dass mit den nun kommenden Abgabenbescheiden keine neuen Hundesteuermarken verschickt werden und die bisherigen Marken somit ihre Gültigkeit behalten.

• Reinigung & Abwasser

Auch hier tut sich preislich nichts. Die Straßenreinigungsgebühr bleibt bei 1,52 Euro je Frontmeter, die Abwasserabgabe beträgt weiterhin 17,90 Euro € je Einwohner.