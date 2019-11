Gemeinde Hatten Das war eine klare Ansage aus den Niederlanden: Schon in wenigen Jahren liefert das Königreich kein L-Erdgas mehr nach Deutschland. Die Folge: Auch im Nordwesten stünde die Gasversorgung auf dem Spiel. Daher legt EWE Netz aktuell den Hebel um – auf alternatives H-Gas, das vorwiegend aus Norwegen, Russland und Großbritannien stammt. Das Oldenburger Unternehmen setzt damit einen Auftrag des Bundes um.

Schrittweise stellt EWE Netz ab jetzt auch die Gemeinde Hatten auf das alternative H-Erdgas um. Das Projekt startet im östlichen Teil der Gemeinde – in Richtung Hude und Ganderkesee. Insgesamt wird das Projekt die Verbraucher in Hatten aber noch bis 2023 begleiten. „Wichtig ist, dass alle Gasverbraucher betroffen sind, unabhängig davon, bei welchem Versorger sie ihre Gasrechnung bezahlen“, erklärt Niels Neunaber, Technischer Koordinator für das Projekt bei EWE Netz GmbH. Zudem sind alle Erdgasgeräte aller Marken betroffen, egal wie alt. „Meistens sind es natürlich Gasherd und Gasheizung“, ergänzt Neunaber. Nicht betroffen sind Gasfahrzeuge und Geräte, die mit Gasflaschen betrieben werden.

Was machen die

Gasmonteure ?

Rund 30 Minuten dauert der erste Besuch. Die Monteure stellen hier fest, um welches Gerät und welches Modell es sich genau handelt. Denn es sind über 22 000 unterschiedliche Geräte-Modelle, -Arten und -Typen im Einsatz. Daher müssen die Monteure immer die Typenschilder der Geräte einsehen können. Zusätzlich überprüfen die Monteure immer auch die Abgaswerte der Anlagen. „Danach bestellen wir für jedes Gerät die individuellen Materialen, mit denen man das Gasgerät anpassen kann“, erklärt Neunaber den weiteren Ablauf. Einige Monate später findet der zweite Termin statt, hier werden die Erdgasgeräte dann technisch angepasst.

Was passiert mit deralten Technik ?

Niels Neunaber hat für die Gaskunden eine gute Nachricht: „Aus unserer bisherigen Projekterfahrung können wir sagen, dass wir insgesamt über 98 Prozent aller Geräte an das H-Gas anpassen können.“ Auch Geräte, die bis zu 30 Jahre alt sind, können die Monteure in der Regel anpassen. Schwierig wird es für Geräte, die vor 30, 35 oder sogar 40 Jahren installiert wurden. Häufig gibt es die Hersteller heute nicht mehr. „Diese Hersteller können uns dann ja leider auch kein Material liefern“, bedauert Neunaber. Eine letzte Möglichkeit eröffnet EWE Netz betroffenen Kunden aber noch: Sie können sich an örtliche Heizungsbau-Unternehmen und Installateure wenden. Gelegentlich haben sie in ihrem Lager noch entsprechendes Material liegen. Die Unternehmen können die Geräte der Kunden dann auch direkt an das H-Gas anpassen. „Die betroffenen Kunden müssen jedoch immer unsere schriftliche Information über ihr Gerät abwarten, bevor sie zum Installateur ihres Vertrauens gehen“, ergänzt Neunaber.

Und wenn ein Gerät nicht anpassbar ist ?

Diese Kunden müssen sich dann auf eigene Kosten neues Eigentum kaufen. Die Kosten für das Projekt werden von den Netzentgelten übernommen, die bundesweit alle Gasverbraucher zahlen. Daher sind die Servicebesuche und die Umrüstmaterialien zunächst immer kostenfrei. „Wir verlangen für die Arbeiten kein Geld. Sollte ein Gasmonteur doch Geld haben wollen, dann ist er ein Betrüger,“ stellt Neunaber klar. Eventuell notwendige Wartungen und Reparaturen müssen die Eigentümer der Geräte jedoch wie gewohnt selber beauftragen und bezahlen.

Besteht die Verpflichtung mitzumachen ?

Für Verweigerer wird es teuer, warnt die EWE. Diese müssten mit einem Gerichtsurteil, mit Polizei und Gerichtsvollzieher rechnen. „Wir müssen die Geräte überprüfen und anpassen, sonst könnte für die Verbraucher unter Umständen eine Gefahr durch Kohlenmonoxid entstehen, sobald das H-Gas in die Geräte einströmt“, so Neunaber weiter. Alternativ würde EWE Netz den Gaszähler ausbauen oder den Bürgersteig vor dem Haus aufgraben und den Betroffenen von der Gasversorgung trennen. In allen Fällen müsste der Betroffene alle Kosten begleichen, die entstehen.

Mehr Infos unter www.ewe-netz.de/erdgasumstellung