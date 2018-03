Gemeinde Hatten Die SPD in Hatten möchte dafür sorgen, dass alle Menschen bzw. Generationen, aller Lebensverhältnisse und Einkommen den Wohnraum in der Gemeinde finden, den sie in ihrer aktuellen Lebenssituation benötigen und haben wollen. In diesem Zusammenhang ist eine aktuelle Anfrage der SPD-Fraktion an Bürgermeister Christian Pundt zu verstehen, der auch der NWZ vorliegt.

Darin wird der Verwaltungschef gebeten, zeitnah eine Umfrage unter den Hatter Bürgern auf den Weg zu bringen, in der die Bedürfnisse der Menschen konkret ermittelt werden. Um die weitere Wohnraumplanung daran auszurichten, heißt es in dem Schreiben. Die Ergebnisse sollten dann auch in das Zukunftskonzept „Werk.Statt 2030“ einfließen.

Der Bürgermeister reagierte sofort darauf. Im Ausschuss für Soziales, Ordnung, Jugend kündigte Pundt am Mittwoch an, den Vorschlag in einem der nächsten Ausschüsse beraten lassen zu wollen.

Als Gründe für ihre Initiative führt die Hatter SPD unter anderem an, dass der prognostizierte Bevölkerungsrückgang im Raum Oldenburg nicht eintreten werde. Das habe erst kürzlich ein Vortrag der GSG bzw. des Wohnraumexperten Prof. Dr. Volker Eichener Ende Februar in Oldenburg bestätigt. „Im Gegenteil: Bei uns steigt die Einwohnerzahl sogar. Auf Basis dieser Entwicklung, der alternden Bevölkerung und den Ergebnissen unseres Wohnraumversorgungskonzeptes von 2016 müssen wir nun die Weichen richtig stellen“, heißt es in dem Schreiben, das Fraktionsvorsitzender Uwe Hollmann und Ratsherr Gerrit Edelmann unterschrieben haben.

Die bereits entstandenen und sich noch in der Planung bzw. bald Umsetzung befindenden Wohnbaugebiete würden für etwas Entspannung sorgen, es müsse aber bereits weitergedacht werden. „Wir dürfen den Fokus nicht nur auf Eigentum und große Einfamilienhäuser setzen“, warnen die Verfasser.

Das bestehende Wohnraumversorgungskonzept aus dem Jahr 2016 habe offengelegt, dass speziell kleine (barrierefreie) Wohnungen für 1- bis 2-Personen-Haushalte und günstige Wohnungen für einkommensschwächere Familien, aber auch alleinstehende Menschen, speziell Senioren sowie junge Haushaltsgründer, in der Gemeinde fehlen. Gerade für jüngere Menschen und Senioren müssten mehr Wohnungen errichtet oder umgebaut werden, so ein Kernfazit des Wohnraumversorgungskonzeptes.

Außerdem wird in dem Konzept aus dem Jahr 2016 darauf hingewiesen, dass eventuell bei älteren Menschen der Wunsch bestehen könnte, aus ihrer oft größeren Wohnung mit vielen Zimmern in eine kleinere umzuziehen, und dies nicht erst, wenn gesundheitliche Gründen sie dazu zwingen.

Eine Umfrage sollte nach Auffassung der Sozialdemokraten unter anderem das Potenzial an womöglich bestehenden Umzugswünschen von Senioren in eine kleinere Wohnung ermitteln. Als weitere denkbare Aspekte, die durch eine Umfrage abgeklärt werden könnten, nennt die SPD das Interesse an generationsübergreifenden Wohnprojekte wie diese, für die der ehemalige Bürgermeister und Präsident des Senats von Bremen, Henning Scherf, als Gastredner auf dem Jahresempfang unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“ eindringlich warb.