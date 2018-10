Gemeinde Hatten Die Gemeinde Hatten rechnet damit, in Kürze als Fairtrade-Gemeinde anerkannt zu werden. Ein Jahr ist seit Abgabe des offiziellen Antrags vergangen, mittlerweile sind alle Anforderungen erfüllt. Volkswirtschaftler Dr. Niko Paech, ein Experte für nachhaltiges Wirtschaften, hat in diesem Zusammenhang schlechte, aber auch gute Nachrichten. Das machte der Wissenschaftler in seinem Vortrag im Hatter Rathaus am Montagabend deutlich.

Schlechte Nachrichten

Das hört keiner gern: Fairer Handel, ja der ganze „grüne, nachhaltige Konsum“, werden nicht reichen, die Erderwärmung auf das als noch hinnehmbar erachtete Ziel von 1,5 bis zwei Grad Celsius zu beschränken. Letzten Endes sei heutiger ökologischer Konsum ein Feigenblatt und Selbstbetrug, so Paech.

Und er legt nach: Nachhaltiger Konsum rette nicht die Welt, die deutsche „Energiewende“ sei pure Techniküberschätzung, Windenergie sei angesichts der fehlenden Netze und der völlig ungelösten Speicherproblematik „gescheitert“. Der Löwenanteil an der regenerativen Energie entsteht aus Biomasse. „Das ist nicht nachhaltig und in Wahrheit eine Katastrophe“, lautet das Urteil des Wissenschaftlers, der in Oldenburg lebt und an der Uni Siegen forscht und lehrt. Die Photovoltaik nennt er angesichts eines Anteils von 1,1 Prozent am deutschen Energiemix „nicht Klimaschutz, sondern Homöopathie“.

Gute Nachrichten

Also ist alles umsonst? Nein, sagt der Wissenschaftler mit genauso viel Nachdruck. Wenn konsumiert werden müsse, sei es natürlich wichtig, faire und ökologische Kriterien maßgeblich zu berücksichtigen. Das allein reiche allerdings bei weitem nicht aus, um die Katastrophe zu stoppen. Stattdessen muss das Leben da grundlegend geändert werden, wo es auch weh tut: Verzicht auf Mobilität, Verzicht auf hohen Fleischkonsum, Umdenken bei den geliebten Statussymbolen und generell beim Besitzdenken.

Das Rechenexempel

Aus den vorhandenen Klimamodellen leitet er die Schlussfolgerung ab, dass jeder Mensch auf der Welt in seinem Leben – bei einem angenommenen Durchschnitt von 80 Jahren – für 200 Tonnen CO² als Emissionen verantwortlich sein darf. Aus Gerechtigkeitsgründen müsse das für alle Nationen gelten. Macht im Schnitt 2,5 Tonnen pro Jahr und klingt nach viel, ist es aber in der westlichen Welt nicht. Ein Flug von Frankfurt/Main nach New York verursacht allein schon 3,65 Tonnen – und zwar pro Kopf. „Ob ein Mensch klimafreundlich lebt, hängt davon ab, ob er fliegt“, lautet deshalb eine Schlussfolgerung Paechs. Kreuzfahrten sind fast genauso schädlich. An mehr Sesshaftigkeit, auch im Urlaub, führt da kein Weg vorbei.

Die Alternative

Es gibt intelligente Möglichkeiten den Konsum zu reduzieren: Autos, Werkzeug, Waschmaschinen gemeinsam zu nutzen. Ressourcen zu sparen durch den Kauf gebrauchter Dinge oder eine möglichst lange Nutzungszeit (lieber reparieren als neu kaufen), ist ebenfalls effektiv. Hier müsse auch die Wirtschaft umdenken, fordert der Volkswirt. Er rät, das eigene Leben zu entrümpeln, weniger Dinge zu besitzen, dadurch mehr Zeit zu gewinnen. Das sei zufriedenheitssteigernder Konsum.

Paech redet nicht nur, er macht es vor: Sein Notebook auf dem die Folien seines Vortrags gespeichert sind, teilt er sich mit anderen. Sein Auto hat einen Mercedes-Stern. „Weil der Bus einen hat, der mich nach Kirchhatten gebracht hat.“