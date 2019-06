Gemeinde Hatten Die Gemeinde Hatten möchte erneut alle Hundehalter daran erinnern, dass noch bis zum Montag, 15. Juli, alle Hunde in der freien Landschaft an der Leine zu führen sind. Erst zu diesem Zeitpunkt endet die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit.

Derzeit brüten noch viele Vögel, wildlebende Tiere bringen in dieser Zeit ihre Jungen zur Welt. All diese Tiere sollen durch die landesweit geltende Anleinpflicht vor stöbernden Hunden geschützt werden, so die Kommune.

Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis 5000 Euro geahndet werden können. Bestandteile der „freien Landschaft“ sind übrigens auch Gewässer (Paragraf 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung, NWaldLG).