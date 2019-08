Gemeinde Hatten Schnelle Internetzugänge sind und bleiben auch in der Zukunft ein wichtiges Thema. Die Gemeinde Hatten plant derzeit, sich an einem Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Gemeinden zu beteiligen, um von den Zuschüssen aus einem dritten Förderantrag zu profitieren. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt wird sich am Mittwoch, 21. August, ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung mit dem Thema befassen.

Kooperationsverträge zwischen dem Kreis und den angehörigen Kommunen sind beim Thema Internetzugänge keine Seltenheit. Bereits im Mai 2016 war ein erster Vertrag geschlossen worden, um den Breitbandausbau zu fördern. Die Gemeinde Hatten ging damals sogar einen Schritt weiter und stattete in einer Zeit, als überwiegend noch auf Kupferkabel gesetzt wurde, auf eigene Rechnung die Waldschule an der Schultredde mit Glasfaseranschlüssen aus.

2020 soll laut Gemeindeverwaltung ein zweiter Förderantrag, der bereits mit dem Kreis geschlossen wurde, umgesetzt werden. Für Hatten sei dies ein großer Schritt zu einer Verringerung weißer Flecken, heißt es aus dem Rathaus. Unter anderem sind alle Grundschulstandorte in diesem Förderantrag enthalten.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt wird sich am Mittwoch nun bereits mit dem nächsten Schritt befassen. Es geht um einen dritten Förderantrag, der den Schwerpunkt auf den Bau von Glasfaserleitungen legt. Die Ratsfraktionen sind nun bei der Entscheidung gefragt, wie stark sich die Gemeinde finanziell an der dritten Ausbauwelle beteiligen soll. Drei Ausbaustufen unterschiedlicher Größe liegen zur Beratung auf dem Tisch: ein 100-prozentiger Ausbau erfordert einen Eigenanteil der Kommune von 1,1 Millionen Euro. Reduziert sich der Ausbau auf 94,2 Prozent verbleibt ein Anteil von 857 868 Euro, bei 88,5 Prozent wären es 633 394 Euro. Explizit soll das Gewerbegebiet in den Förderantrag aufgenommen werden.

Wann die dritte Ausbauwelle wirklich startet, ist noch offen. Konkrete Beratungen über die Haushaltsmittel stellt die Gemeinde solange zurück, so sieht es zumindest der Beschlussvorschlag vor.