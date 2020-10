Wirtschaftsförderung: Gemeinde Hatten erinnert an Förderpotenzial

Gemeinde Hatten Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hatten weist auf das Förderprogramm „Betriebliche Kinderbetreuung“ durch das Bundesfamilienministerium hin. Unternehmen können Mittel beantragen, mit denen berufstätige Eltern und Arbeitgeber mit zusätzlichen Angeboten wie der Ferienbetreuung entlastet werden. Bis Ende 2022 stehen dafür bis zu neun Millionen Euro bereit.

Die Fördermittel werden für neu geschaffene betriebliche Plätze in der Kindertagesbetreuung, in der Kindertagespflege und bei Betreuung in Ausnahmefällen als Anschubfinanzierung für bis zu zwei Jahre bereitgestellt. Für einen neu geschaffenen Ganztagsbetreuungsplatz werden bis zu 400 Euro pro Monat als Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten gezahlt.

Insgesamt können die Unternehmen während des Förderzeitraums eine Unterstützung von bis zu 9600 Euro pro Betreuungsplatz erhalten. Neu ist die Förderung von Ferienbetreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter. Für neu geschaffene Plätze in der betrieblichen Ferienbetreuung wird als Zuschuss zu den Ausgaben eine Förderung in Höhe von bis zu 25 Euro pro Ganztagsplatz und Tag gewährt.

Mehr Infos unter www.erfolgsfaktor-familie.de/kinderbetreuung