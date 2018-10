Glane /Brettorf Pünktlich zum Herbst beginnt die Kürbiszeit. Auch in Wildeshausen und umzu ist das Gemüse wieder anzufinden. Dabei verlief der Anbau nicht immer rund.

„Das war ein schwieriges Jahr für Kürbisbauern“, sagt der Brettorfer Hergen Wohlers, während er über die gut sortierten Kürbisreihen auf dem Glaner Blumenfeld blickt. Mit seiner Frau Taina bewirtschaftet er seit mehr als zehn Jahren ein zwei Hektar großes Kürbisfeld in Brettorf. Damit versorgen sie sieben Verkaufsstandorte in der Umgebung. „Es war zu heiß und lockere Böden konnten das Wasser nicht gut halten. Wir hatten einfach Glück in diesem Jahr, da in schweren Böden mehr Feuchtigkeit gespeichert wird“, erzählt er.

Allerdings hatten auch sie mit Einbußen zu kämpfen, wie seine Frau meint. „Kürbisse können Sonnenbrand kriegen. Das sind dann weiße Stellen, wodurch der Kürbis anfängt zu faulen“, erklärt Taina Wohlers und deutet mit den Händen eine etwa tellergroße Fläche an. Schuld war auch hier der heiße Sommer.

Beinahe täglich müssen die Wohlers mit einem großen Anhänger ihre Standorte anfahren, um die Kürbisreihen aufzufüllen. „Wir bekommen nur positive Resonanzen von unseren Kunden.“ Am Abend sind die sechs Reihen – die am Morgen jeweils mit bis zu 30 Kürbissen gefüllt sind – meistens leer. Der Preis, der im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben ist, ist abhängig von der Größe. Zwischen einem und sechs Euro kostet ein Kürbis. Bei der Bezahlung vertrauen die Eheleute ihren Käufern. Zwei Sammelbüchsen stehen am Ende des Feldes, in die die Kunden das Geld werfen. Vor allem Hausfrauen würden zu den Standorten fahren und die größeren Kürbisse abholen. „Die Kürbisse können auch schon mal bis zu zehn Kilo schwer werden.“

Um die 60 Sorten verkaufen die Brettorfer Eheleute. Ganz vorne mit dabei ist der klassische Hokkaido. „Der wird am liebsten gekauft“, erzählt die Kürbisbäuerin. Die Rinde ist essbar. Die Speisekürbisse, oder auch „Halloweenkürbisse“ genannt, kämen auf Platz zwei.

Anders sieht es auf dem Bauernhof Helms in Wildeshausen aus: Dort fiel die Ernte deutlicher schlechter aus. In diesem Jahr werden keine Kürbisse verkauft, da der Sommer zu heiß war und trotz Bewässerung die Ernte zu klein zum Verkaufen ist.

Auch wenn die Zeit für Kürbisse vorbei ist, können sie noch einige Monate im Keller gelagert werden. Voraussetzung ist, dass der Kürbis unbeschädigt ist und noch einen Stiel hat. Der Lagerort sollte kühl und trocken sein. Ansonsten können Fäulniserreger in den Kürbis eindringen.

„Halloweenkürbisse sind davon ausgenommen. Die halten nicht so lange“, warnt Ökotrophologin Elina Moser von der Praxis Kerngesund Wildeshausen. Sonst erlebe man im nächsten Frühjahr eine schaurige Überraschung im Keller.