Glane /Wildeshausen Die letzte von drei Dorferneuerungsmaßnahmen in der Wildeshauser Landgemeinde ist abgeschlossen: In Glane haben Tiefbaufirmen am Freitag die Zufahrt von der Kreisstraße 242 (Glaner Straße) zur Bushaltestelle und dem integrierten Dorfgemeinschaftsplatz erstellt. Zwei Ampeln regelten dort seit Donnerstagmorgen den Verkehr. Radfahrer wurden gebeten, an dieser Stelle abzusteigen.

Insgesamt wurden 88 000 Euro in das Projekt investiert, wie Hans Ufferfilge, Fachbereichsleiter Bau im Stadthaus, am Freitag erklärte. Über das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ArL) flossen Zuschüsse der Europäischen Union und des Landes Niedersachsen in Höhe von rund 55 400 Euro, wie Ufferfilge weiter sagte. Bereits im Februar 2017 hatte die Stadt die Fördermittel beim ArL in Oldenburg beantragt.

Die Erd- und Straßenbauarbeiten sowie die Zimmereiarbeiten begannen im Sommer des Vorjahres und wurden nun am Freitag abgeschlossen. Schon im Februar war die Beleuchtung für den Platz installiert worden.

„Die Maßnahme wurde, wie im Dorferneuerungsplan beschlossen, genehmigt und durchgeführt“, sagte Ufferfilge. Er legte großen Wert auf die Feststellung, dass die Planung in enger Absprache mit der Dorfgemeinschaft in Glane erfolgt sei. Das Projekt trage zur funktionalen und gestalterischen Aufwertung der Bauerschaft bei.

Das Häuschen auf dem neuen Dorfplatz in Glane solle nicht nur beim Warten auf den Bus schützen, sondern diene auch als kleines Dorfgemeinschaftshaus. Es stehen dort Holzbänke und -tische. Zudem wurden Metallbügel installiert, um daran Fahrräder anketten zu können. Der Platz ist so groß bemessen, dass Busse dort wenden können. Wie die Stadtverwaltung zu Beginn des Projekts in 2017 erklärt hatte, waren die Glaner Bürger damals mit den Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten für den Schulbus unzufrieden. Glane ist nach Garmhausen/Denghausen und Bühren die dritte abgeschlossene Dorferneuerung in der Landgemeinde.