Großenkneten /Bakenhus „Pommes McSelf“: Das ist seit Jahren eine beliebte Veranstaltung auf dem Biohof Bakenhus in Großenkneten, Bakenhuser Esch 8. Diesmal lockt das Fest rund um die Kartoffel am Sonntag, 1. September, sogar hohen Besuch aus der Landeshauptstadt an: Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sie wird zunächst den Hofladen und die Fleischerei besichtigen und dann an einem Rundgang über den Hof und den Lehrpfad teilnehmen.

Organisiert wird das Fest rund um Pommes direkt vom Acker vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV), Landwirt Gustav Wolters und Rainer Breuer von der Bakenhus Biofleisch GmbH. Sie kündigen einen vergnüglichen Tag mit Kartoffelsuche, Ponyreiten, Strohburg, Spielen und viel Wissenswertem über den Trinkwasserschutz an. Das Familienfest „Pommes McSelf“ wird von 11 bis 17 Uhr im Rahmen der Niedersächsischen Aktionstage Ökolandbau ausgerichtet.

Das Fest findet bereits zum 18. Mal statt – wie in jedem Jahr passend zur Erntezeit stets am ersten Sonntag im September. Alle Kinder sind aufgefordert, nach einem Fußmarsch oder einer Kutschfahrt zum Acker Bio-Kartoffeln auszubuddeln und auf dem Bauernhof direkt zu Pommes zu verarbeiten.

„Wir vermitteln den Kindern spielerisch den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Trinkwasserschutz. Der große Zuspruch der vergangenen Jahre zeigt, dass dieses Konzept ankommt“, freut sich OOWV-Organisatorin Gabriele Wollstein. So erfahren Interessierte beispielsweise auf dem Lehrpfad, wie wichtig gesunde Böden als natürlicher Filter für den Grundwasserschutz sind.

Wie in den Vorjahren können die Besucher die Lebensräume der Tiere auf dem Hof entdecken, an Führungen teilnehmen und sich mit allerlei handgemachten Leckereien stärken. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Parkplätze stehen auf einer Weide am Biohof zur Verfügung. Der Hofladen ist ab 13 Uhr geöffnet.