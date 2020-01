Großenkneten Wer in der Gemeinde Großenkneten unterwegs ist, kann es auf den ersten Blick erkennen. Die Ortschaften wachsen, die Neubaugebiete füllen sich in rascher Geschwindigkeit. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder, denn zum Jahresende hat die Gemeinde Großenkneten ein neues Allzeithoch bei den Einwohnerzahlen erreicht. 16 759 Bürgerinnen und Bürger weist die Statistik aus dem Rathaus aus. Es sind die aktuellen Zahlen der Gemeindeverwaltung, die noch nicht mit dem Landesamt für Statistik abgeglichen sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Zuwachs enorm: Mehr als 400 Bürger (exakt 406) sind in einem Jahr dazugekommen.

Der Zuwachs ist dabei überwiegend männlich. Die Zahl der Einwohner ist von 8481 auf 8741 Ende 2019 gestiegen. Das waren 260 mehr. Bei den Einwohnerinnen ging es zwar auch von 7872 auf 8018 hoch, aber längst nicht so deutlich wie bei den Männer. Das weibliche Plus liegt bei 146. Insgesamt besteht die Bevölkerung in der Gemeinde Großenkneten zu 52,15 Prozent aus Männern und zu 47,85 Prozent aus Frauen.

Die Fluktuation ist dabei mehr als beachtlich. In 2019 hat es 4159 Zuzüge gegeben (in 2018 4031), dem standen 3850 Wegzüge (Vorjahr 3864) gegenüber. Der Wohnpark Osterloh in Ahlhorn mit den Saisonarbeitskräften spielt dabei eine Rolle.

Auch innerhalb der Gemeinde ist die Bewegung groß. 938 entsprechende Umzüge weist das Einwohnermeldewesen im Rathaus aus (im Vorjahr 898).

Die Geburtenrate liegt weiter höher als die Sterberate, der Abstand hat sich sogar vergrößert. In 2019 hat es 172 Geburten (2019 168) gegeben. Bei der Sterberate lag die Zahl bei 118 (in 2019 128). Die Zahlen „Geburtenrate“ und „Sterberate“ beziehen sich auf alle Einwohner/-innen in Großenkneten, auch wenn diese außerhalb der Gemeinde geboren wurden oder verstorben sind.

Großenkneten ist eine junge Gemeinde. Das zeigen auch die Daten im Bereich der Kinder. Bis zu sechs Jahren sind 1110 Mädchen und Jungen (in 2018 1083), zwischen sechs und zwölf Jahren 1112 (1131) und von zwölf bis 18 Jahren 1319 (1340). Auch im • Durchschnittsalter aller Bürgerinnen und Bürger zeigt sich Großenkneten eher jung aufgestellt. Mit 41 Jahren liegt sie unter dem bundesdeutschen Schnitt von zuletzt knapp 44 Jahren.

Bei den Ortschaften weist der größte Ort, Ahlhorn, auch das größte Plus aus. Von 7855 Personen in 2018 ist es auf 8174 hochgegangen. Deutlich gewachsen ist auch Großenkneten von 3041 auf 3133 Menschen. In der drittgrößten Ortschaft, Huntlosen, fiel der Zuwachs mit acht Personen mehr vergleichsweise gering aus (von 1934 auf 1942). In Hosüne waren es 612 Personen (plus zehn). Es gibt aber auch mehrere (kleinere) Ortschaften, die leichte Verluste hinnehmen mussten.