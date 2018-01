Großenkneten Ekkehard Wendt aus Großenkneten spricht von Kahlschlag, die Deutsche Bahn von Vegetationspflege: An den Bahngleisen in Döhlen ist ein Lohnunternehmen mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Bis zum 28. Februar werden im Landkreis entlang der gesamten Strecke Osnabrück–Oldenburg Bäume gefällt, erklärt Egbert Meyer-Lovis von der Deutschen Bahn in Hamburg.

Kritik am Umfang

Landwirt Wendt hat nichts gegen eine Verjüngung der Vegetation – auch nicht, dass gefährdete Bäume entnommen werden. Doch das jetzige Ausmaß ist ihm zu krass.

Auch andere Bürger haben sich nach Darstellung von Eva-Maria Langfermann, Baudezernentin beim Landkreis Oldenburg, im Kreishaus gemeldet und wegen der Baumfällarbeiten nachgefragt. „Wir als Landkreis sind im September über die geplanten Arbeiten informiert worden. Doch auch wir waren überrascht, was bei der Bahn präventive Verkehrssicherheit bedeutet“, sagt Langfermann. „Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Doch das ist auch uns zu viel.“ Die Kreisverwaltung wolle diesbezüglich Klarheit schaffen.

Landwirte in Großenkneten hätten dem Lohnunternehmen untersagt, über ihre Fläche an den Bahndamm heranzufahren, so Wendt. „Zum einen wegen des Kahlschlags, zum anderen, weil die Flächen wegen des Regens so nass und weich sind und sie deshalb von der Rodungsmaschine kaputtgefahren werden.“

Nach Darstellung von Meyer-Lovis haben die Baumfällarbeiten nichts mit den Stürmen im vergangenen Herbst zu tun. Das sei Zufall. Die Arbeiten seien Teil des Vegetationsmanagements der DB Netz. Alle Strecken würden durchgearbeitet, indem auf mindestens sechs Metern rechts und links der Gleise die Vegetation zurückgeschnitten werde. Für die Arbeiten seien intensive Abstimmungen mit den zuständigen Umweltbehörden und teilweise mit privaten Anliegern notwendig. Hier sei die DB auf die Zustimmung der Beteiligten angewiesen, bevor notwendige Vegetationsarbeiten vorgenommen werden.

Darüber hinaus reagiere die DB Netz im Rahmen des „Qualitätsprogramms Zukunft Bahn“ zusätzlich auf die klimatischen Veränderungen mit Extremwetterlagen und damit auf die Streckensperrungen der vergangenen Jahre durch unwetterbedingt umgestürzte Bäume mit einem erweiterten Vegetationsprogramm. Das bedeute, dass bei Bedarf auch Bäume beschnitten oder gefällt würden, die jenseits der Sechs-Meter-Grenze (U-Profil) stehen. Die DB Netz spricht dabei von einem sogenannten V-Schnitt beidseitig der Gleise.

„40 Jahre nichts getan“

Michael Feiner aus Großenkneten – Förster, Vorsitzender der Naturschutzstiftung und FDP-Kreistagsabgeordneter – hat sich die Baumfällarbeiten in Döhlen angeschaut, gemeinsam mit Hans-Gerd Dörrie (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) aus Döhlen und Max Hunger (Kreisnaturschutzbeauftragter) aus Sage. „Die Bahn hat 40 Jahre lang nichts getan und macht jetzt Tabula rasa“, kritisiert Feiner. „Das ärgert uns.“ Teilweise seien Bäume mit einem Stamm von 60 bis 80 Zentimeter Durchmesser gefällt worden. Die einzelnen Bäume, die noch übrig geblieben sind, seien jetzt bei Sturm noch mehr gefährdet. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Bahn ihre Pläne erst einmal öffentlich vorstellt“, so Feiner.