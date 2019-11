Großenkneten Die Gemeinde Großenkneten bewirbt sich gemeinsam mit der Gemeinde Garrel um die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm „Beidseitig der Lethe“. In dem interkommunalen Projekt will Großenkneten die Bauerschaften Bissel, Halenhorst, Haschenbrok, Hengstlage und Döhlen weiterentwickeln, die Garreler die Ortschaften Beverbruch und Nikolausdorf. Räumlich grenzen die sieben Orte beidseitig der Lethe aneinander.

Der Planungs- und Umweltausschuss in Großenkneten sprach sich ebenso für die Bewerbung zu dem Dorfentwicklungsprogramm aus wie auf Garreler Seite der dortige Planungsausschuss.

Nach Darstellung der Kneter Gemeindeverwaltung wurden durch die Dorfentwicklungsprogramme bislang vorrangig Infrastrukturprojekte gefördert. Durch eine Änderung der Förderrichtlinien geht es nun verstärkt um die Stärkung sozialer und kultureller Belange sowie die Weiterentwicklung und Vernetzung von Dorfregionen. In den fünf Großenkneter Bauerschaften waren bislang noch keine Dorfentwicklungsprogramme aufgelegt worden.

In der Zusammenarbeit mit den Nachbarn aus Garrel sieht die Gemeindeverwaltung einerseits Synergieeffekte, andererseits als interkommunales Projekt bessere Chancen auf Realisierung. Die Federführung bei dem Projekt liegt bei den Garrelern. Aus dem dortigen Rathaus war zu hören, dass das Vorhaben beim Amt für regionale Landesentwicklung auf offene Ohren gestoßen sei.

Ein Aufnahmeantrag muss bis zum 20. September 2020 gestellt sein, informierte Annika große Austing vom Planungsbüro Diekmann, Mosebach und Partner den Ausschuss. Aus dem Programm können innerörtliche Verkehrsverhältnisse oder das Wohnumfeld verbessert werden oder Maßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe und solche, die dem Erhalt des dörflichen Charakters dienen, gefördert werden – Plätze, Straßen, Obstwiesen, Dorfgemeinschaftshäuser.

Die Gestaltung von Gewässern oder Wasserflächen wird ebenfalls gefördert, was Ratsherr Dirk Faß (SPD) gleich dazu veranlasste, die Renaturierung der Sager Meere ins Spiel zu bringen.

Die Einzelheiten über die interkommunale Zusammenarbeit müssen die beiden Gemeinden nach den notwendigen Ratsbeschlüssen für das Projekt noch vereinbaren.

Der Fahrplan sieht nach Angaben von große Austing wie folgt aus: Bestandsaufnahme der gesamten Dorfregion in Form einer Bereisung, anschließend Auswertung. Es folgen 15 themenbezogene Arbeitskreissitzungen (Treffen einmal im Monat). Nach der Hälfte der Arbeitskreissitzungen ist eine zweite Bürgerbeteiligung geplant. Dann wird ein Dorfentwicklungsbericht mit verschiedenen Projekten erarbeitet.