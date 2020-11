Exxon-Mobil: Eine Wartung der Superlativen in Großenkneten

Großenkneten Nach rund neun Wochen TÜV-Inspektion ist die Erdgasaufbereitungsanlage in Großenkneten wieder in Betrieb. Das teilt der Energiekonzern Exxon-Mobil erfreut mit. Alle zehn Jahre ist die Hauptwartung fällig. Besondere Herausforderung in diesem Jahr: die umfangreichen Vorsorgemaßnahmen zum Schutz aller in der Anlage tätigen Personen vor dem Covid-19-Virus. „Die Prüfungen sowie die umfangreichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sorgen dafür, dass die Erdgasaufbereitungsanlage für die kommenden Jahre fit gehalten wird“, erläutert Pressesprecher Klaus Torp den Grund. Einen zweistelligen Millionenbetrag hat der Konzern in die Arbeiten gesteckt.

In der Anlage wird bereits seit 1972 das in der Region geförderte Rohgas direkt vor Ort aufbereitet. Dabei wird der Schwefelwasserstoff abgeschieden und in elementaren Schwefel umgewandelt. In Großenkneten wurden bisher mehr als 200 Milliarden Kubikmeter Erdgas aufbereitet. Mit dieser Menge könnte man alle niedersächsischen Haushalte für mehr als 40 Jahre mit Energie versorgen. Insgesamt sind in der Anlage im Normalbetrieb rund 150 Mitarbeiter für Exxon-Mobil tätig.

Guter Verlauf

Exxon-Mobil-Betriebsleiter Thomas Enneking zeigte sich mit dem guten Verlauf der Revisions- und Projektarbeiten sehr zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer, die mit so hohem Engagement und persönlichem Einsatz dafür gesorgt haben, den Stillstand trotz Corona-Pandemie sicher durchzuführen.“

Exxon-Mobil-Geschäftsführer und Production-Manager Axel Weiß ergänzt: „Das Inspektions-Team hat eine Meisterleistung vollbracht. Diese Revision hat den Beteiligten in Sachen Planung und Durchführung alles abverlangt. Die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen war, neben den technischen Herausforderungen, der Schlüssel zum Erfolg. Dazu zählt auch die gute Zusammenarbeit mit Landkreis, Gemeinde sowie Behörden.“

Projektleiter Niels Evers betont, dass ein normaler Anlagenstillstand eines Stranges in Großenkneten eine große Aufgabe sei, die viel Vorbereitung und ein sehr gutes Team benötige. „Ein totaler Anlagenstillstand wie letztmals 2010 ist im Vergleich dazu eine ganz andere Größenordnung“, erklärt er.

Langer Stillstand

Der totale Anlagenstillstand 2020 war zudem aufgrund der Vielzahl an Projekten einmalig. Das belegt Evers eindruckvoll mit Zahlen. Es waren 66 Tage Stillstand, davon 48 Tage Totalstillstand. Dieser Zeitraum ist viermal so lang wie 2010 gewesen. Es handelte sich um 30 Projekte, die 800 Personen auf der Anlage beschäftigten. Dabei kamen 20 Sprachen vor.

Weitere Zahlen, die Exxon nennt: 780 Bestellungen/Einkaufsvorgänge, 1800 Team-Beobachtungen, 150 Sicherheits-Trainings mit rund 1500 Teilnehmern, 700 Covid-19-Tests. 3073-mal haben Personen unter Atemschutz gearbeitet.