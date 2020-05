Gemeinde: Kommunalpolitik wieder öffentlich

Großenkneten Die Gemeinde Großenkneten geht die nächsten Schritte in Richtung einer Normalisierung ihrer Tätigkeiten. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März wird am kommenden Donnerstag, 28. Mai, wieder ein Fachausschuss öffentlich tagen. Um 17 Uhr beginnt die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses – an ungewohnter Stelle. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, tagt das Gremium im Schulungsraum des neuen Feuerwehrhauses in Huntlosen. Es geht um den Antrag der Ländlichen Erwachsenenbildung auf einen Zuschuss für die „Lernwerkstatt Ahlhorn“, die Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts in Ahlhorn und den ersten Nachtragshaushaltsplan 2020.

• Rathaus

Im Rathaus Großenkneten wird derzeit noch im Zwei-Schichten-System gearbeitet. „Ab 2. Juni arbeiten wir in voller Besetzung im Rathaus“, teilte Erster Gemeinderat Klaus Bigalke mit. Derzeit befindet sich jeweils eine Hälfte der Belegschaft wechselweise im Homeoffice. Es bleibt weiter bei der vorherigen Terminvergabe unter Telefon 04435/6000 oder beim direkten Ansprechpartner im Rathaus. Geöffnet ist bereits seit 11. Mai die Kfz-Zulassung. Alle Besucher müssen die Hygienebestimmungen beachten und es ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen.

• Jugendpflege

Ab kommenden Montag, 25. Mai, werden nach der langen Pause die drei Jugendzentren in Ahlhorn, Großenkneten und Huntlosen mit geänderten Öffnungszeiten eingeschränkt wieder geöffnet werden. Zu beachten ist die Höchstanzahl von acht Besucherinnen und Besuchern in den Gebäuden, die Einhaltung der Hygieneregeln sowie das Abstandsgebot. Nähere Infos zu den aktuellen Programmen gibt es bei der Gemeindejugendpflege (Telefon 04435/388- 161).

• Sporthallen

Ebenfalls ab 25. Mai können die Turn- und Sporthallen wieder für den Vereinssport genutzt werden. Aufgrund von Auflagen nimmt die Gemeinde in jedem Fall im Vorfeld Kontakt zum jeweils zuständigen Sportverein auf, damit alle vorgeschriebenen Regelungen umgesetzt werden, heißt es. Die ergänzenden Regelungen zur Hallenordnung wurden den Sportvereinen mitgeteilt, berichtet die Verwaltung. Unter anderem bleiben die Umkleiden und Duschen geschlossen.