Großenkneten Leichter Rückgang bei der Nachfrage nach Baugrundstücken auf weiter hohem Niveau, deutlicher Anstieg beim Verkauf von Gewerbeflächen: So sieht die Grundstücks-Bilanz 2017 der Gemeinde Großenkneten aus. Die Kämmerei hat die aktuellen Zahlen vorgelegt. 40 Bauplätze sind danach verkauft worden (im Vorjahr 48). Gleich sechs Gewerbegrundstücke hat die Kommune veräußert (im Vorjahr zwei).

• Bauplätze

Es sind nicht mehr viele Bauplätze frei. Exakt 13 weist die Statistik der Kämmerei aus. Davon sind sieben im vierten Abschnitt von Gro­ßenkneten-Greve zu haben, fünf in Lemsen-Nord in Ahlhorn und eines am Schützenhofweg in Huntlosen. Besonderheit bei diesem Huntloser Areal: Es handelt sich um große Flächen, bei denen das Halten von Pferden möglich ist.

Der Verkaufsrenner befand sich in 2017 eindeutig in Huntlosen am Westerburger Weg. Von den 44 vollerschlossenen Flächen sind nach zwei Jahren schon alle weg. 24 wurden allein in 2017 verkauft, nachdem es im ersten Jahr 2016 bereits 19 gewesen waren. Aktuell ist ein Platz noch reserviert.

In den ersten drei Abschnitten von Großenkneten-Greve mit 94 Bauplätzen sind nochmals zwei verkauft worden, so dass alles vergeben ist. Im vierten Abschnitt kamen 41 Grundstücke dazu, die schon auf reges Interesse stoßen. Zwei sind verkauft, 32 reserviert. Damit verbleiben derzeit noch sieben freie Bauplätze.

Fünf Flächen hat die Gemeinde noch im Gebiet Lemsen-Nord in Ahlhorn (von einst 62). Zehn verkaufte sie in 2017, vier sind reserviert.

Das Preisniveau für den vollerschlossenen Quadratmeter bewegt sich von Ahlhorn (ab 51 Euro), vierter Abschnitt Großenkneten-Greve (ab 61,50 Euro) bis 69,15 Euro in Huntlosen am Westerburger Weg.

In 2018 geht das Neubaugebiet in Döhlen in die Vermarktung. Zudem ist die Bauleitplanung für weitere Gebiete in Ahlhorn (Lemsen-Süd und nördlich Triftweg) sowie Huntlosen (beim neuen Feuerwehrhaus) vorgesehen.

• Gewerbegrundstücke

Das Mischgebiet Greve in Großenkneten hat sich als begehrt erwiesen. Gleich drei Areale verkaufte die Kommune an Unternehmen. Somit ist nur noch eine der fünf Flächen frei. In Großenkneten gibt es auch noch das Gebiet „Am Brink“. Einen Verkauf setzte die Kommune in 2017 um. Drei Reservierungen liegen vor, eine Fläche ist frei.

Deutlich verändert hat sich auch die Lage im Gewerbe- und Industriegebiet Ahlhorner Heide in der Nähe der Autobahn 29. Binnen eines Jahres sind 3,8 Hektar veräußert worden, so dass nur 3,6 Hektar aktuell vorhanden sind. Zwei Firmen kauften Flächen, eine weitere ist derzeit reserviert. Dazu kommt die Erweiterung der Firma Heidemark, die über einen veränderten Bebauungsplan erfolgte.

Im Gewerbegebiet Heidkämpe in Huntlosen ist weiterhin eine Fläche reserviert und nichts mehr frei.

• Sonstige Flächen

Im Dorfgebiet Sandkamp in Ahlhorn verfügt die Gemeinde nach einem weiteren Verkauf 2017 noch über eine freie Fläche.